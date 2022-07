Qual è il miglior gioco di Gears of War su Xbox?

Sin dalle sue origini su Xbox 360 nel 2006, la serie di Gears of War (nota oggi solo come Gears) è divenuta uno dei principali punti di riferimento per gli appassionati delle piattaforme Microsoft, che si sono goduti uno dei migliori TPS mai concepiti.

Iniziata sotto etichetta Epic Games con i primi episodi e poi portata avanti da The Coalition a partire dal quarto capitolo, sono diversi i giochi della serie pubblicati in circa 15 anni, tra principali e spin-off. Considerato che l'uscita di Gears 6 su Xbox potrebbe essere ancora molto lontana non essendo finora stato annunciato ufficialmente, possiamo nel frattempo chiederci qual è il miglior Gears of War mai realizzato finora?

Lato critica, la risposta potrebbe essere a suo modo sorprendente: è infatti il capostipite del 2006 ad avere su Metacritic la media più alta, un notevole 94 basato su ben 88 differenti recensioni. Per l'epoca, in effetti, l'originale Gears of War ebbe un impatto enorme non solo sul fronte ludico, dove ha dettato nuove regole per il genere prese poi come riferimento dagli sviluppatori di tutto il mondo, ma anche in ambito tecnico, essendo stato la prima produzione (assieme a RoboBlitz) ad aver utilizzato l'allora nuovissimo Unreal Engine 3.

Nonostante i seguiti migliorino sempre di più l'offerta della serie, nessuno dei giochi successivi toccherà un simile risultato. Va detto in ogni caso che i giochi principali firmati Epic Games hanno mantenuto medie altissime, con il 93 di Gears of War 2 e il 91 di Gears of War 3. Voti più bassi, ma comunque pregevoli, per le produzioni di The Coalition, con Gears of War 4 e Gears 5 che si attestano entrambi su una media di 84 nelle loro versioni Xbox One. La media più bassa la registra Gears of War Judgment con 79, sotto all'80 di Gears Tactics e l'82 di Gears of War Ultimate Edition.

Tra gli appassionati della serie, Gears of War 2 ha sempre avuto un grosso occhio di riguardo, soprattutto grazie all'introduzione dell'iconica modalità Orda, mentre grandi apprezzamenti sono arrivati anche a Gears 5, il più ricco in termini di contenuti e che prova anche a cambiare sensibilmente approccio per la campagna principale, introducendo elementi in stile open world in alcune fasi.

Se finora non avete mai sperimentato il franchise, ecco in che ordine giocare i Gears of War per seguirne la storia.