Qual è il miglior gioco di Hideo Kojima? Forse proprio quello che state pensando

Hideo Kojima non è solo il papà di Metal Gear, nel corso delle sua carriera, il producer e game designer giapponese ha dato vita a decine di titoli particolarmente apprezzati da pubblico e critica. Da Zone of the Enders a Metal Gear Solid, passando per Death Stranding. Tante opere di spessore... ma qual è il gioco più bello di Hideo Kojima?

Per rispondere a questa domanda ci siamo fatti aiutare da Metacritic: tra i tanti giochi di Hideo Kojima, quello con il voto più alto in assoluto risulta essere Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, uscito nel 2001 su PlayStation 2.

E' Metal Gear Solid 2 il miglior gioco di Hideo Kojima? Per la critica assolutamente si, il gioco ha un Metascore di 96/100, dunque molto vicino alla perfezione. Effettivamente all'epoca della sua uscita non esisteva un altro gioco come Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, un videogioco dal sapore hollywoodiano che ha cambiato per sempre il modo di intendere e concepire i videogiochi di azione e avventura.

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty è tallonato da Metal Gear Solid V The Phantom Pain, ultimo gioco della saga diretto dal maestro e uscito nel 2015, pochi mesi prima della burrascosa separazione tra Kojima e Konami. Il Metascore? 95/100. Terzo posto per Metal Gear Solid con un Metascore di 94/100.

Siete d'accordo con questa classifica? Qual è secondo voi il gioco più bello mai prodotto da Hideo Kojima? Scatenatevi qui sotto nei commenti!