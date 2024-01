Qual è il miglior gioco di Indiana Jones? Aspettando l'Antico Cerchio

L'uscita di Indiana Jones e l'Antico Cerchio confermata per il 2024 l'iconico archeologo interpretato da Harrison Ford farà il suo ritorno nel mondo videoludico dopo diversi anni di assenza e dopo tanti giochi che già lo hanno visto protagonista.

Di titoli a tema Indiana Jones pubblicati nel corso dei decenni tra avventure grafiche, Platform e veri e propri Action/Adventure ne abbiamo visti numerosi, ma quale si può considerare a tutti gli effetti il miglior gioco di Indiana Jones mai fatto? Per i giocatori di lunga data c'è un nome ben definito: stiamo parlando di Indiana Jones and the Fate of Atlantis, in italiano noto come Indiana Jones e il Destino di Atlantide.

Pubblicato originariamente da LucasArts nel 1992 su PC e Amiga, Fate of Atlantis vede il mitico Indy intraprendere un lungo viaggio alla ricerca della mitica città perduta di Atlantide, attraverso un'avventura in puro stile punta e clicca piena di enigmi complessi da risolvere ed intricati dialoghi da portare avanti, il tutto attraverso il leggendario sistema SCUMM che ha fatto la fortuna di Maniac Mansion, Monkey Island ed altri classici ancora di LucasArts. A condire il tutto una veste grafica per l'epoca eccezionale e curatissima nei dettaglio oltre alle atmosfere fedeli ai film della serie.

Indiana Jones and the Fate of Atlantis venne accolto con grandissimo entusiasmo dalla critica e pubblico dell'epoca, che lo considerarono uno dei migliori esponenti del suo genere di appartenenza ed è ancora oggi ricordato tra i migliori videogiochi di sempre. Per ora basandoci su cosa sappiamo su Indiana Jones e l'Antico Cerchio emerge un progetto dal grande potenziale, e chissà se, pur appartenendo a generi ed epoche ben differenti, l'opera in arrivo su Xbox Series X/S e PC nel corso del 2024 riuscirà a rendere onore a Indiana Jones esattamente come fatto oltre 30 anni fa da Fate of Atlantis.