Qual è il miglior gioco di Monster Hunter?

Episodio dopo episodio, Monster Hunter si sta ritagliando uno spazio sempre più grande nel cuore degli appassionati di videogiochi. I dati di vendita dei franchise Capcom del resto parlano chiaro, con la serie che dalle sue origini nel 2004 su PS2 ad oggi ha raggiunto quota 84 milioni di copie vendute.

Tra capitoli principali, porting e spin-off sono numerosi i Monster Hunter pubblicati dalla casa giapponese attraverso varie piattaforme, ma qual è il miglior gioco fin qui mai realizzato? Andando a consultare il noto portale Metacritic è Monster Hunter World pubblicato originariamente nel gennaio del 2018, che nelle sue versioni PlayStation 4 e Xbox One tocca l'onorevole media di 90; per la versione su console Sony, tra l'altro, sono state raccolte ben 93 diverse recensioni della critica internazionale, segno di quanto gli apprezzamenti nei confronti del titolo Capcom sono stati unanimi.

Media molto alta anche per il più recente esponente del brand, Monster Hunter Rise, che nella versione per Nintendo Switch raggiunge un verdetto pari ad 88 basato su 122 recensioni. La sua espansione, Monster Hunter Rise Sunbreak pubblicata il 30 giugno 2022, gode invece di un ottimo 85 su Metacritic: se volete approfondire, non perdetevi la nostra recensione di Monster Hunter Rise Sunbreak.

In generale, comunque, la qualità del franchise si è mantenuta costante nel corso delle varie uscite, toccando molti altri risultati di prestigio con Monster Hunter 4 Ultimate per 3DS (86), Monster Hunter Generations sempre per la console portatile Nintendo (85) e Monster Hunter Tri per Wii (84). Considerato il successo commerciale ed i grandi elogi di critica e pubblico, Capcom non fermerà di certo la sua ormai iconica serie, con molte altre sorprese in arrivo nei prossimi anni.