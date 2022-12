Qual è il miglior gioco Nintendo Switch del 2022?

Il 2022 va agli archivi, pronto a lasciare spazio ad una nuova annata che si prospetta ricchissima di giochi su tutte le piattaforme attualmente disponibili sul mercato. Ed il 2023 sarà molto importante anche per Nintendo Switch, che a maggio accoglierà il debutto dell'attesissimo Zelda Tears of the Kingdom.

Ma guardando indietro agli ultimi 12 mesi appena trascorsi, su Switch non sono mancate produzioni di altissimo livello, tra giochi completamente inediti e raccolte o porting di grandi opere del passato più o meno recente. Qual è stato dunque il miglior gioco Nintendo Switch del 2022 secondo la critica internazionale? Basandosi unicamente sui titoli pubblicati per la prima volta quest'anno, il chiaro vincitore è Xenoblade Chronicles 3, l'ultima fatica di Monolith Soft che su Metacritic ha raggiunto una media di 89 basata su 121 verdetti totali. Dalla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3 emerge tra l'altro una delle valutazioni più alte in assoluto assegnate da Everyeye.it nel corso del 2022, ad ulteriore prova del magistrale lavoro svolto da Monolith Soft.

Consultando più a fondo Metacritic, però, ci sono due titoli che sono riusciti ad ottenere medie ancora più alte, e si tratta di porting ben confezionati di opere capaci di ottenere grandissimi consensi all'epoca delle loro originali uscite. Si tratta di Persona 5 Royal, che ha fatto il suo debutto su Switch ad ottobre portandosi a casa un 94 di media, e di Portal Companion Collection, raccolta dei due Portal firmati Valve che arriva addirittura a 96. Va precisato che in questi due casi siano state poche le recensioni riportate su Metacritic, sebbene ciò non neghi la grande qualità delle conversioni arrivare su Switch.

Cosa ne pensate dei migliori giochi Switch e, in particolare, della grande novità del 2022 rappresentata da Xenoblade Chronicles 3? Nel frattempo scopriamo anche qual è il miglior gioco PS5 del 2022.