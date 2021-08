Qual è il miglior gioco per Nintendo Switch?

Dal suo esordio a marzo 2017 la Nintendo Switch ha ospitato centinaia di giochi tra produzioni fisiche e digitali, alcuni dei quali capaci di lasciare un profondo segno del loro passaggio grazie a qualità eccezionali, idee fresche e lati artistici di grande ispirazione.

Vi siete mai chiesti qual è il miglior gioco uscito su Nintendo Switch? Andando ad esaminare Metacritic, al vertice della categoria troviamo due tra le più memorabili produzioni Nintendo apparse sulla console, ossia The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, entrambi capaci di raggiungere l'incredibile punteggio di 97. Nel caso di Zelda, la media è frutto di ben 109 recensioni internazionali, mentre l'ultima avventura principale di Mario ottiene tale risultato grazie al frutto di 113 recensioni. Molto bene anche per quanto riguarda la media voti utenti, con Breath of the Wild che raggiunge un 8.7 basato su oltre 17000 votazioni, mentre Mario Odyssey tocca quota 8.9 grazie a più di 6000 valutazioni.

In linea teorica, i due giochi sarebbero superati dalla versione Switch della visual novel The House in Fata Morgana, che ha raggiunto una media pari a 98. Tale risultato è tuttavia basato su sole 8 recensioni complessive della critica, a differenza delle centinaia di valutazioni raccolte per i due titoli di punta Nintendo. Nella top 10 troviamo comunque diverse altre produzioni, sia di grandi studi che di team indie, di spessore capaci di raccogliere enormi consensi di critica e pubblico, quali Hades (93), Super Smash Bros. Ultimate (93) e Bayonetta 2 (92) per fare alcuni nomi.

Ricordiamo nel frattempo che Nintendo Switch ha venduto oltre 89 milioni di unità. Un dato degno del massimo rispetto, destinato ad aumentare ulteriormente con l'uscita di Nintendo Switch OLED.