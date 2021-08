Qual è il miglior gioco open world per Nintendo Switch?

La più recente console Nintendo è riuscita nel difficile intento di riportare il colosso giapponese ai fasti di Wii, facendo dimenticare al pubblico - soprattutto al proprio - il fallimento commerciale e videoludico di quella che fu Nintendo Wii U, probabilmente la meno fortunata tra le console della casa di Kyoto.

Gran parte dell’enorme successo di questa console, in grado di affascinare videogiocatori di tutte le età e appassionati ad ogni genere videoludico, è dovuto alla straordinaria qualità produttiva di alcuni dei titoli pubblicati in esclusiva per Nintendo Switch, la quale può vantare prodotti esclusivi di grande pregio riconosciuti come tali sia dal pubblico che dalla critica e che quindi sono in grado di trainare praticamente da soli le vendite della console: un esempio in tal senso è rappresentato sicuramente da Animal Crossing New Horizons, nuovo capitolo della serie che in un solo anno dal lancio è riuscito a piazzare la bellezza di ben 36 milioni di unità.

Uno dei generi videoludici attualmente più rappresentati, non solo su Nintendo Switch ma nell’intera industria del videogioco, è sicuramente quello dei titoli open-world, presenti in grande numero anche all’interno del catalogo dei software disponibili per Nintendo Switch. Decretare quale di essi sia il migliore in assoluto è sicuramente un compito difficile, in quanto gran parte delle considerazioni che si potrebbero fare sugli elementi che rendono un certo titolo migliore di un altro (e di tutti gli altri sul mercato) riguarda anche parametri soggettivi, e che quindi non sempre possono essere condivisi da tutti i videogiocatori.



Per scegliere il migliore open-world presente sul catalogo di Nintendo Switch abbiamo quindi deciso di basarci sul punteggio Metacritic dei singoli prodotti, che pur non essendo un indicatore infallibile è comunque in grado di fornire con buona approssimazione una rappresentazione concreta della percezione di pubblico e critica nei confronti di un determinato prodotto. Ecco quindi che il miglior videogioco open-world per Nintendo Switch risulta essere, come molti potrebbero già aver immaginato, The Legend of Zelda Breath of the Wild, con un punteggio Metacritic di ben 97 punti su 100, a pari merito con Super Mario Odyssey e davanti a titoli del calibro di Xenoblade Chronicles 1 e 2.