Qual è il miglior gioco PC del 2023? Esatto, proprio quello che state pensando

Metacritic ha stilato la top 20 dei migliori videogiochi per PC del 2023<(b>: al primo posto troviamo il Game of the Year, ovvero Baldur's Gate 3 di Larian, acclamato da pubblico e critica e vincitore di numerosi premi come gioco dell'anno.

Baldur's Gate 3 si è aggiudicato anche i riconoscimenti di Best New PC Game 2023 e Overall Game of the Year 2023 su Metacritic. Il podio si completa con Street Fighter 6 e Against The Storm, di seguito la classifica completa.

Migliori giochi PC 2023

Baldur's Gate 3 - 96 Street Fighter 6 - 92 Against The Storm 92 Turbo Overkill - 91 Resident Evil 4 - 91 Quake 2 Enhanced Edition - 90 Videoverse - 90 Ghost Trick Detective Fantasma - 90 Dave The Diver - 90 Hi-Fi Rush - 89 Pizza Tower - 89 Resident Evil 4 Separate Ways - 89 Alan Wake 2 - 89 Slay The Princess - 89 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - 89 Cocoon - 88 Granblue Fantasy Versus Rising - 88 Dead Cells Return to Castlevania - 88 The Talos Principle 2 - 88 Armored Core VI Fires of Rubicon - 87

Il fenomeno Dave The Diver (oltre tre milioni di copie vendute) è al nono posto, da segnalare in Top 10 la presenza di Videoverde, Ghost Trick Detective Fantasma, Quake 2 Enhanced Edition e Hi-Fi Rush.