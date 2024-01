Qual è il miglior gioco PlayStation del 2023? Marvel's Spider-Man 2 fuori dal podio

Metacritic ha stilato la classifica dei 20 migliori giochi PlayStation del 2023, al primo posto (poco sorprendentemente) troviamo Baldur's Gate 3, eletto anche miglior gioco dell'anno e miglior nuovo gioco dell'anno per PlayStation 5.

Al secondo posto troviamo Tetris Effect Connected seguito da Resident Evil 4 Remake. Marvel's Spider-Man 2 è al sesto posto, il gioco di Insomniac si aggiudica però il riconoscimento di miglior esclusiva PlayStation dell'anno.

Migliori giochi PlayStation 2023

Baldur's Gate 3 - 96 Tetris Effect Connected - 93 Resident Evil 4 Remake - 93 Street Fighter 6 - 92 Rogue Legacy 2 - 90 Marvel's Spider-Man 2 - 90 Moss Book II - 90 Cocoon - 90 The Talos Principle 2 - 89 Dead Space Remake - 89 Red Matter 2 - 89 Monster Hunter Rise Sunbreak - 88 Alan Wake 2 - 88 Resident Evil 4 Separate Ways - 88 Diablo 4 - 88 God of War Ragnarok Valhalla - 87 Monster Hunter Rise - 87 Final Fantasy XVI - 87 Final Fantasy Pixel Remaster FF35th Anniversary Edition - 87 Rez Infinite - 87

In top 10 troviamo anche Moss Book II, Dead Space Remake, Rogue Legacy 2, Cocoon e The Talos Principle 2 mentre nelle posizioni dalla dieci alla venti figurano tra gli altri God of War Ragnarok Valhalla, Alan Wake II, Red Matter II, Resident Evil 4 Separate Ways, Diablo 4, Monster Hunter Rise, Final Fantasy XVI e Rez Infinite.

Metacritic ha diffuso anche le classifiche dei migliori giochi Nintendo Switch del 2023 e la top 20 dei migliori giochi Xbox del 2023.