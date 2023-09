Qual è il miglior gioco Pokémon? La classifica dei 5 più belli!

Pokémon è tra i brand più famosi ed amati di tutti i tempi, con ogni nuovo gioco che prontamente si rivela un campione d'incassi vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Ma tra serie principale e spin-off è facilissimo perdere il conto di quanti titoli sono stati finora realizzati.

Nonostante non siano mancati alti e bassi nel corso del tempo, sono numerose le opere di elevata caratura che hanno reso ancora più grande il mito dei mostriciattoli tascabili: di seguito vi elenchiamo i 5 migliori giochi Pokémon mai realizzati, produzioni imperdibili non sono per i fan, ma anche per gli amanti dei videogiochi targati Nintendo.

5 - Leggende Pokémon Arceus

E' vero, forse non siamo davanti a un nome di totale eccellenza (pur trattandosi di una pregevole produzione come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus), tuttavia lo spin-off pubblicato a inizio 2022 è stato anche uno dei pochi giochi che ha effettivamente provato a rinnovare una formula di gioco ormai completamente consolidata, sperimentando nuove idee ed approcci interessanti. Cambia il metodo di cattura dei Pokémon, lo scenario adesso è interamente open world e la struttura a missioni per l'avventura portano una ventata d'aria fresca di cui il brand aveva bisogno. Leggende Pokémon Arceus merita dunque una chance da tutti i fan, peccato solo per il comparto tecnico non proprio brillante.

4 - Pokémon RossoFuoco e VerdeFoglia

Tutto ha avuto inizio con Pokémon Rosso e Blu (ed anche Verde in Giappone) su Game Boy, il primo passo di un fenomeno culturale destinato a sconvolgere il mondo (e del resto si tratta pur sempre dei giochi Pokémon più venduti di sempre). Ma Pokémon RossoFuoco e VerdeFoglia, remake per Game Boy Advance dei titoli di Prima Generazione, sono il perfezionamento di cui i classici originali avevano bisogno per divenire ancora più grandi. Oltre ad un gradito aggiornamento grafico, i rifacimenti offrono anche una mappa nuova di zecca rappresentata dal Settipelago e tutte le novità in termini di mosse e creature da catturare riprese dai giochi di Seconda e Terza Generazione. Servono altri motivi per considerarli meritevoli di far parte dell'elenco?

3 - Pokémon Smeraldo

Per Pokémon Smeraldo vale lo stesso discorso fatto per Pokémon Platino: edizione definitiva di Pokémon Rubino e Zaffiro della Terza Generazione, l'opera pubblicata in occidente nel 2005 è un ulteriore perfezionamento dei predecessori in termini di contenuti, con ancora più mostriciattoli pronti per essere catturati ed una storia ritoccata che vede la presenza attiva di entrambi i Team Magma ed Idro. Molto gradita anche la novità della Battle Frontier, che regala sfida ancora più coinvolgenti ed impegnative rispetto a quanto offerto dal gioco base. Smeraldo è dunque il gioco Pokémon definitivo per GBA, imperdibile soprattutto se non si è in possesso di Rubino o Zaffiro.

2 - Pokémon Platino

Versione definitiva di Pokémon Diamante e Perla, Pokémon Platino arricchisce ancora di più i giochi che hanno inaugurato la Quarta Generazione offrendo più Pokémon da catturare (Leggendari compresi), nuove sfide attraverso il ritorno della Battle Frontier, ed un post-game ancora più ricco di attività da svolgere. Il tutto riprendendo la base instaurata da Diamante e Perla, giochi di loro già di elevata caratura: a maggior ragione, Pokémon Platino è l'edizione da fare assolutamente vostra se ancora non avete giocato nessun titolo della Gen IV.

1 - Pokémon HeartGold e SoulSliver

Gli originali Pokémon Oro e Argento per Game Boy Color si potrebbero già meritatamente citare tra le produzioni videoludiche più belle di sempre per quanto riguarda il brand, tuttavia i loro remake per Nintendo DS sono stati capaci di elevarli verso vette d'eccellenza mai sfiorate prima. Pokémon HeartGold e SoulSliver non solo arricchiscono sul fronte visivo i giochi originali, ma li riempiono con ancora più contenuti e sfide che terranno i giocatori incollati allo schermo per centinaia di ore. I ragazzi di Game Freak ci hanno messo anima e cuore nel dare vita ai migliori remake (ed ai migliori giochi) mai visti all'interno della serie.