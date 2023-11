Qual è il miglior gioco PS1 di sempre? Non è Final Fantasy 7 e nemmeno Tekken 3

Dopo aver visto qual è il miglior gioco PS2 e qual è il gioco più bello per PS3 scopriamo ora chi si aggiudica il titolo di miglior gioco di sempre per la prima PlayStation. Final Fantasy VII a mani basse, dite voi? E invece no...

Per eleggere il miglior gioco PS1 ci siamo avvalsi anche in questo caso di Metacritic e il Metascore non lascia spazio a dubbi: con un punteggio di 98/100, il gioco più bello mai uscito sulla prima PlayStation è Tony Hawk's Pro Skater 2 di Activision e Neversoft, cult assoluto per tutti gli adolescenti di fine anni '90 e primi anni 2000.

A seguire Tekken 3 e Gran Turismo con un Metascore di 96/100, quarto, quinto e sesto posto per Metal Gear Solid, Chrono Cross e Final Fantasy IX con un Metascore di 94/100 mentre al settimo posto troviamo Castlevania Symphony of the Night seguito da WipEout XL, Gran Turismo 2 e Street Fighter Alpha 3 a chiudere la top 10 tutti e tre con voto di 93/100.

L'acclamato Final Fantasy VII è in quindicesima posizione con un voto di 92/100, voto identico a quello di altri titoli di spessore come Tony Hawk's Pro Skater, Vagrant Story, PaRappa The Rapper e Medal of Honor. Siete d'accordo con la classifica di Metacritic? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.