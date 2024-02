Qual è il miglior gioco della PS4? Il più bello di tutti non è una esclusiva Sony

Qual è il gioco più bello della PS4? Già sentiamo in lontananza cori per The Last of Us Parte 2, Marvel's Spider-Man e God of War ma in realtà secondo Metacritic, il miglior gioco PS4 di sempre non è una esclusiva Sony.

Il Metascore di Metacritic parla (abbastanza) chiaro in questo caso e mette Red Dead Redemption II al primo posto della classifica dei giochi PlayStation 4 con un punteggio più alto. In realtà il primo posto sarebbe un pari merito con Grand Theft Auto V dal momento che entrambi i titoli hanno un voto di 97/100, Metacritic tuttavia inserisce al primo posto RDR2 seguito da GTA V, con Persona 5 Royal a completare il podio, con un Metascore di 95/100, leggermente più basso rispetto a quello dei due titoli di Rockstar.

Siete d'accordo con questa scelta? Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games è davvero il miglior gioco mai uscito sulla "vecchia" console Sony? Nel corso di dieci anni di onorata carriera, PS4 ha ospitato titoli di spessore come The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, God of War 2018, Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Bloodborne, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Witcher 3 Wild Hunt, Resident Evil 2 Remake e tanti altri.