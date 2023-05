Qual è il miglior gioco PS4? La Top 5 dei più belli

Dopo avervi proposto la classifica dei migliori giochi per PlayStation 5 vediamo ora quali sono i giochi più belli per PS4, in questo caso però non ci siamo basati sul Metascore di Metacritic, preferendo dare vita ad un top 5 più personale.

Scegliere solamente cinque giochi non è stato facile e tanti titoli sono rimasti fuori dalla classifica, pensiamo ad Uncharted 4 Fine di un Ladro, Marvel's Spider-Man, The Last of Us Remastered, GTA V, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, The Witcher 3 Wild Hunt e tanti altri. Siete d'accordo con la nostra top 5? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

1 - Red Dead Redemption 2

E' uno dei giochi più acclamati di sempre nonché uno dei più venduti, con oltre 45 milioni di copie distribuite. Red Dead Redemption 2 è un gioco ineguagliato ancora oggi sotto molti aspetti, atmosfera, gameplay, IA, narrazione, caratterizzazione e spessore dei personaggi, tutto è semplicemente perfetto in RDR2. E chissà se Rockstar riuscirà a superarsi con Red Dead Redemption 3, gioco purtroppo mai annunciato ma che noi speriamo vivamente esista.

2 - God of War

Ci riferiamo naturalmente a God of War 2018, definirlo un reboot sarebbe fondamentalmente sbagliato ma questo è il gioco che ha portato Kratos nella nuova generazione dopo i fasti di God of War, God of War II e God of War III. L'ambientazione norrena ha contribuito al successo del gioco, così come il carisma di Kratos e Atreus e in generale un gameplay rifinito in ogni dettaglio. E vogliamo parlare del piano sequenza? Possiamo farlo, ma probabilmente non finiremo più di scrivere...

3 - The Last of Us Parte 2

Il canto del cigno di PlayStation 4 (insieme a Ghost of Tsushima), The Last of Us Parte 2 esce sette anni dopo il primo episodio, proponendo un'avventura incredibile, toccante e ricca di colpi di scena. Alcune scelte di Neil Druckmann non sono piaciute del tutto alla community e le critiche non sono mancate, ma The Last of Us Parte 2 rappresenta perfettamente la filosofia di Naughty Dog e un solido punto di ripartenza per le future opere dello studio.

4 - Bloodborne

Cosa dire di Bloodborne che non sia già stato detto? E' forse il Souls perfetto? Probabilmente no, ma ci si avvicina molto. La città di Yharnam è oscura e maledetta e dietro ogni angolo cela una pericolosa minaccia... e poi la lore infinita e ricca di segreti, tanto che ancora oggi si scoprono dettagli inediti su Bloodborne. Peccato che Sony e FromSoftware non sembrino interessate a produrre un sequel, richiesto da anni a gran voce dai giocatori.

5 - Persona 5 Royal

Ultimo posto della top 5 per Persona 5 Royal, un gioco che migliora enormemente il già ottimo Persona 5. Se la versione base del gioco Atlus è un capolavoro, Persona 5 Royal lo è ancora di più introducendo personaggi inediti, nuovi luoghi da visitare, archi narrativi aggiuntivi e sopratutto la localizzazione in italiano, con testi interamente tradotti nella nostra lingua. Niente male, vero? Per approfondire ecco la recensione di Persona 5 Royal.