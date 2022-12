Qual è il miglior gioco PS5 del 2022? No, non è God of War Ragnarok

Qual è il miglior gioco per PS5 del 2022? Una domanda assolutamente lecita e per rispondere a questo quesito abbiamo deciso di utilizzare Metacritic, prendendo quindi come riferimento il Metascore dei giochi usciti nel 2022, limitandoci non solo alle esclusive.

Il miglior gioco PlayStation 5 del 2022 per Metacritic è Elden Ring con un Metascore di 96/100, il gioco di FromSoftware ha ottenuto un successo strepitoso quest'anno, Elden Ring ha venduto oltre 17 milioni di copie ed è stato premiato con il riconoscimento di Game of the Year.

Secondo posto per The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, sebbene la terza avventura dello strigo sia uscita nel 2015, quest'anno CD Projekt RED ha pubblicato la versione Next-Gen che ha ricevuto ottime recensioni con un Metascore di 94/100.

Terzo posto per God of War Ragnarok (qui la nostra recensione di God of War Ragnarok) anche in questo caso con un Metascore di 94/100, il sequel di God of War 2018 è uno dei videogiochi più acclamati dell'anno e il suo successo è assolutamente meritato.

Sempre basandoci su Metacritic, in quarta posizione troviamo Persona 5 Royal, a seguire The Stanley Parable Ultra Deluxe, The Last of Us Parte 1, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e Uncharted L'Eredità di Ladri e Destiny 2 La Regina dei Sussurri. Siete d'accordo con questa classifica?