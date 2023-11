Qual è il miglior gioco PS5 del 2023? No, non è Marvel's Spider-Man 2

Ma quanti giochi assurdi sono usciti nel 2023 su PlayStation 5? Tanti, tantissimi, talmente tanti che scegliere il migliore in assoluto non è per niente semplice. Per questo, ci siamo basati sul Metascore di Metacritic, un valore aritmetico sicuramente non perfetto ma che può aiutarci ad un avere un quadro della situazione.

Basandoci sul Metascore, il miglior gioco PlayStation 5 del 2023 è Baldur's Gate 3 con un voto globale di 96/100, il podio si completa poi con Resident Evil 4 Remake e Tetris Effect Connected rispettivamente al secondo e terzo posto, entrambi con Metascore di 93/100.

Per trovare la prima esclusiva Sony bisogna scendere alla posizione numero 8, occupata da Marvel's Spider-Man 2 con un Metascore di 90/100. Non è stato un anno particolarmente ricco di esclusive first party per PS5, oltre al gioco dell'Uomo Ragno negli ultimi dodici mesi sotto l'ombrello delle esclusive Sony abbiamo assistito al lancio di Horizon Forbidden West Burning Shores e all'arrivo di Final Fantasy 16, esclusiva temporale firmata Square Enix.

Siete d'accordo con il Metascore del primo gioco in classifica? Baldur's Gate 3 è in lizza per il premio di Game of the Year 2023 insieme a Marvel's Spider-Man 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2 e Super Mario Bros Wonder.