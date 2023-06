Qual è il miglior gioco PS5? I più belli: Final Fantasy 16 fuori dalla top 20

Quali sono i migliori giochi per PS5? E qual è il più bello di tutti? Negli ultimi mesi abbiamo assistito al lancio di giochi come Star Wars Jedi Survivor, Final Fantasy XVI, Street Fighter 6, Diablo 4 e Resident Evil 4 Remake: vediamo come (e se) è cambiata la classifica dei giochi più belli per PlayStation 5.

Per stilare la classifica ci siamo basati sul Metascore di Metacritic, dunque una top 10 con i giochi dai voti più alti sul celebre aggregatore. Al primo posto troviamo Elden Ring con un voto di 96/100 mentre al secondo posto The Witcher 3 Wild Hunt (94/100) e God of War Ragnarok al terzo con un Metascore di 94/100.

Migliori giochi PS5

Elden Ring 96/100

The Witcher 3 Wild Hunt 94/100

God of War Ragnarok 94/100

Hades 93/100

Tetris Effect Connected 93/100

Resident Evil 4 Remake 93/100

Demon's Souls 92/100

Street Fighter 6 92/100

Persona 5 Royal 91/100

Moss Book II 90/100

Il recente Final Fantasy XVI (ecco la nostra recensione di Final Fantasy 16 per PS5) occupa la posizione numero 25 con un Metascore di 88/100, preceduto da Horizon Forbidden West alla posizione numero 24 (88/100).

Fuori dalla top 10 sono invece Dead Space (posizione 13 voto 89/100), Final Fantasy VII Remake Intergrade (posizione 14 con un Metascore di 89/100), The Last of Us Parte 1 e Ratchet & Clank Rift Apart, rispettivamente alle posizioni 20 e 21 con un Metascore di 88/100.