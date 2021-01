Qual è il miglior gioco di ruolo? Scopriamo il GDR più bello mai creato

I Giochi di Ruolo sono forse il genere di videogiochi più diffuso e apprezzato dalla generazione attuale, probabilmente a causa del loro potenziale artistico e della facilità con cui ci consentono di immergerci nelle avventure che propongono, a fianco dei loro eroici protagonisti.

Stabilire quale sia il miglior gioco di ruolo mai creato non è cosa semplice, perché ne sono stati fatti veramente tanti e i videogiocatori (così come la critica) difficilmente finiscono per esprimere pareri unanimi su tutte le produzioni. C'è un titolo, però, che è riuscito a mettere d'accordo veramente tutti, e che fa ancora parlare di sé: The Witcher 3 Wild Hunt, con ogni probabilità stando ai voti su Metacritic il miglior GDR occidentale mai stato creato.

Ispirato alla saga di romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, il terzo capitolo della serie sviluppata da CD Projekt RED è stato rilasciato nel 2015 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, riscuotendo un'ondata di successo e premi di ogni tipo. Ai Game Awards del 2015, la più importante cerimonia di premiazione annuale di videogiochi (di cui trovate, sulle nostre pagine, una lista completa dei vincitori 2020), è stato insignito del premio di gioco dell'anno e in generale ha ottenuto valutazioni non inferiori al 90% sui principali siti di recensioni. Perfino le sue due espansioni, Blood and Wine e Hearts of Stone (di cui la prima ha ottenuto votazioni superiori addirittura al gioco base) godono di un successo difficile da battere e impossibile da dimenticare.

Abbiamo detto GDR occidentale perché è giusto fare una distinzione tra le due macro-categorie di giochi di ruolo attualmente sul mercato: la controparte orientale, infatti, non è da meno in quanto a diffusione e apprezzamento del pubblico. Tra queste produzioni spiccano Final Fantasy 7 e 8, Chrono Trigger (acclamato come uno dei migliori videogiochi di sempre) e vari episodi di Dragon Quest, titoli capaci di riscuotere enorme successo in Giappone e non solo. Per quanto riguarda i GDR occidentali spiccano poi Planescape Torment, la saga di Neverwinter e l'MMO World of Warcraft.