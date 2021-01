Qual è il miglior gioco della serie Assassin's Creed?

La serie di Assassin’s Creed, nonostante abbia vissuto alcuni periodi di alti e bassi nel corso della sua lunga storia, è stata in grado di contribuire pesantemente all’innovazione del genere dei videogiochi stealth in terza persona, guadagnandosi l’apprezzamento di una vasta fetta di pubblico.

Tra i tanti capitoli della saga, ve ne sono alcuni in particolare che hanno lasciato il segno nei ricordi degli appassionati più di tutti gli altri, grazie alla elevata qualità del prodotto in termini di gameplay oppure di narrazione. A fare da protagonista all’interno di questa élite dei migliori giochi di Assassin's Creed, che a seconda dei gusti personali di ciascuno di voi potrebbe comunque variare, troviamo un capitolo della serie che è considerato ancora oggi il migliore dalla stragrande maggioranza dei giocatori: stiamo parlando di Assassin’s Creed 2.

Il secondo capitolo della serie degli Assassini, nonostante abbia visto la luce per la prima volta nel 2009 per PC, PlayStation 3 e Xbox 360, è in effetti a tutt'oggi il gioco di Assassin' Creed con il Metascore più alto e capace di ottenere il maggior successo di pubblico e critica, grazie ad una narrazione ben costruita e ad un protagonista estremamente carismatico, rimasto scolpito nell'immaginario collettivo di una generazione.



Tutto questo al netto di un gameplay non sempre al passo con i tempi e non del tutto a fuoco in alcuni aspetti. Un peccato veniale che non ha impedito ad Assassin's Creed 2 di diventare un vero e proprio fenomeno di fama mondiale.



Non possiamo poi non citare come menzione d'onore anche Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey e il recente Assassin's Creed Valhalla, in attesa di scoprire quale sarà il futuro della serie Ubisoft.