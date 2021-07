Qual è il miglior gioco della serie Forza su Xbox?

Da anni la serie di Forza è una certezza in casa Microsoft: sia i Forza Motorsport sviluppati da Turn 10 che i Forza Horizon realizzati da Playground Games hanno saputo estasiare gli appassionati di racing game, divenendo un brand di punta sulle console Xbox nel giro di poco tempo.

Con Forza Horizon 5 stato annunciato ufficialmente durante l'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021 e con un'uscita fissata per il 9 novembre 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, i fan non vedono l'ora di scoprire se il già attesissimo nuovo titolo possa imporsi come il miglior esponente del franchise. A tal proposito, attualmente qual è il miglior gioco della serie Forza? Andando ad osservare le medie su Metacritic, La maggior parte dei titoli di entrambi i filoni sono state generalmente apprezzate dalla critica, raggiungendo anche punteggi oltre il 90. Forza Motorsport 3, uscito nel 2009 su Xbox 360, ha il punteggio più alto raggiunto dalla serie Turn 10 con una media di 92 basata su 90 recensioni. Positivo anche l'user score che segna 8.1 come media a riprova del generale apprezzamento del gioco. Segue a ruota Forza Motorsport 4 arrivato nel 2011 sempre su X360 che raggiunge un punteggio di 91 basata su 83 recensioni.

Forza Horizon 4, al momento ultimo esponente del brand disponibile in attesa del seguito, è invece considerato il miglior episodio realizzato da Playground Games grazie al suo 92 come risultato complessivo, frutto di una media di 88 recensioni diverse. Anche in questo caso l'user score è pregevole con un punteggio pari a 8.2. Grandi numeri anche per il capitolo precedente, Forza Horizon 3, al secondo posto con un onorevole 91.

Riuscirà Forza Horizon 5 a replicare e superare il successo dei suoi illustri predecessori? Restando sempre in casa Microsoft ecco invece qual è il miglior gioco della serie Halo.