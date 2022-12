Qual è il miglior gioco di Tekken? La Top 3 in attesa di Tekken 8

Tekken è ancora oggi tra i picchiaduro più amati e popolari in tutto il mondo. Iniziata nel 1994 in sala giochi ed arrivata su PlayStation un anno dopo, la serie di Bandai Namco è proseguita con un gran numero di seguiti, spin-off e porting, confermandosi nel corso del tempo come una solida realtà del panorama videoludico.

Dopo la conferma agli EVO 2022, Tekken 8 si è mostrato per la prima volta al PlayStation State of Play: l'iconico brand è destinato ad arricchirsi in futuro, sebbene per il momento ancora non è chiaro quando sarà disponibile sul mercato. In attesa quindi dell'esordio di Tekken 8, andiamo a scoprire qual è il miglior gioco di Tekken mai realizzato finora.

Andando a consultare il portale Metacritic, la vetta spetta a Tekken 3: il capolavoro per PS1 vanta infatti un'incredibile media di 96, la più alta mai registrata dal franchise nel corso dei suoi quasi 30 anni di storia. In seconda posizione si piazza invece il suo predecessore sempre per la prima console Sony, Tekken 2, con 89 di media, mentre al terzo posto troviamo invece Tekken 5, pubblicato su PlayStation 2: il quinto episodio ha 88 di media, condivisa a pari merito con la sua riedizione per PSP del 2006, Tekken Dark Resurrection.

I giochi successivi non hanno riscosso lo stesso successo di critica, pur continuando ad ottenere pregevoli consensi. In ogni caso i risultati del terzo episodio sembrano essere difficili da raggiungere, considerato anche che Tekken 3 resta ancora oggi il più amato anche dal pubblico, come testimonia l'User Score di 90 riportato sempre un Metacritic.

Restando in ambito curiosità, scopriamo anche qual è il personaggio più forte di Tekken all'interno del suo ricchissimo cast.