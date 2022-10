Qual è il miglior gioco di Tomb Raider? La più bella avventura di Lara Croft

Cominciata nel 1996 e proseguita fino ai giorni nostri, la serie di Tomb Raider si può annoverare tra le più famose ed iconiche del panorama videoludico, merito soprattutto della sua protagonista, l'archeologa Lara Croft che tantissime avventure coinvolgenti ha regalato ai suoi fan nel corso di oltre 25 anni di carriera.

E mentre si attendere di vedere in azione il già confermato nuovo Tomb Raider sviluppato in Unreal Engine 5, può essere una buona idea fare un tuffo nel passo ed andare a scoprire qual è il miglior Tomb Raider mai realizzato. Sul noto portale Metacritic sono state assegnate medie a tutti i più importanti giochi pubblicati nel corso dei decenni e, stando a quanto emerge, per la critica è proprio il leggendario capostipite del 1996 il punto più alto mai toccato dal brand.

Il primissimo Tomb Raider ha infatti un'altisonante media di 91 su Metacritic, la più alta mai raggiunta da un qualunque gioco del brand oggi in forza a Crystal Dynamics. Subito a ruota è però seguito da uno dei giochi moderni: la versione PS4 di Rise of the Tomb Raider è stata infatti capace di ottenere un notevole 88 come media (86 invece per l'originale versione Xbox One) e si impone quindi come il capitolo più apprezzato della trilogia reboot iniziata nel 2013. Per i fan in ogni caso la preferenza verte soprattutto sui primi due giochi della serie originale, ancora oggi considerati tra le avventure più coinvolgenti mai offerte dal panorama videoludico.

E restando in tema nostalgia, qualcuno sta ricreando il primo Tomb Raider in 2D e già adesso sembra molto promettente.