Qual è il miglior gioco di wrestling della WWE?

Sono tantissimi i videogiochi sulla WWE prodotti nel corso dei decenni. Dopo i fasti dei primi WWE SmackDown e degli SmackDown VS Raw realizzati da THQ, oggi il brand prosegue grazie agli sforzi di 2K Games, che dopo un anno sabbatico ha riportato in scena la serie con successo grazie a WWE 2K22.

La nostra recensione di WWE 2K22 conferma che il franchise è ripartito con il piede giusto dopo un paio di annate sottotono, anche se i margini di miglioramento ci sono ancora. Pensando proprio a quanto visto con l'ultima iterazione del brand viene da chiedersi qual è il miglior gioco basato sul wrestling made in WWE mai realizzato. Per trovare la risposta bisogna tornare molto indietro nel tempo, precisamente al 2003, anno in cui WWE SmackDown! Here Comes The Pain faceva il suo esordio su PlayStation 2.

Una giocabilità frenetica, tantissime modalità di gioco, un ampio roster di lottatori e una modalità Season longeva ed altamente rigiocabile decretarono il grande successo dell'opera THQ, che ancora oggi vanta una delle medie più alte su Metacritic, 85, dato che tutti i successivi SmackDown VS Raw e la serie WWE 2K non sono riusciti ad eguagliare. Il franchise videoludico WWE, infatti, ha avuto una qualità altalenante nel corso degli anni, toccando il fondo con WWE 2K20.

Non sono mancati altri giochi molto apprezzati da critica e pubblico, come WWE SmackDown! Shut Your Mouth e WWE SmackDown! VS Raw 2006, e buoni risultati sono stati raggiunti anche dal più recente WWE 2K22, considerato tra gli esponenti migliori da quando la serie è passata in mano a 2K. Ma i più nostalgici potrebbero anche citare WWF No Mercy per Nintendo 64 come la miglior produzione di sempre legata alla federazione di Stamford, un classico ancora oggi ricordato con grande affetto dai giocatori di lunga data.

E per il futuro? E' già stato confermato che WWE 2K23 è tra i giochi 2K in arrivo nei prossimi mesi, pertanto torneremo presto sul ring.