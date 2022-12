Qual è il miglior gioco per Xbox Series X/S del 2022?

Con il 2022 che ci saluta, arriva il momento di tirare le somme. Dopo aver scoperto qual è stato il miglior gioco Nintendo Switch del 2022, tocca scoprire quale produzione sulle piattaforme Xbox ha raggiunto i consensi più alti.

Stando alla critica internazionale, qual è dunque il miglior gioco Xbox del 2022? Anzitutto è bene precisare che, nel corso degli ultimi 12 mesi, non sono state pubblicate molte produzioni targate Microsoft, considerato anche il rinvio di titoli molto attesi come Starfield e Redfall al 2023. Restando nell'ambito delle esclusive, in ogni caso, emerge il successo di Pentiment, il particolare ed apprezzato RPG di Obsidian che si è portato a casa una media su Metacritic di 86, ottenendo ottimi riscontri da parte di critica e pubblico.

Spostandoci invece alle esclusive console Xbox non prodotte direttamente da Microsoft, emerge un gioco che ottiene consensi ancora maggiori di Pentiment: si tratta di Immortality di Sam Barlow, avvincente film interattivo capace di ottenere una media di 88 su Metacritic. Ma se allarghiamo il discorso ai giochi multipiattaforma, il discorso cambia e troviamo il vero vincitore: il gioco Xbox con la media più alta risulta in questo caso essere Elden Ring, il kolossal di FromSoftware capace di raggiungere un immenso 96 di media.

Tale traguardo, tra l'altro, non è stato raggiunto solo su Xbox: Elden Ring si rivela essere anche il miglior gioco PS5 del 2022, sempre con una media di 96.