Qual è il miglior gioco della prima Xbox? Sì, è proprio quello che state pensando

Seppur uscita in un mercato dominato da PlayStation 2, l'originale Xbox si è ritagliata il suo solido spazio nella realtà videoludica dei primi anni 2000 grazie soprattutto ad un parco titoli ricco di qualità, avanguardia tecnica ed esclusive imperdibili. A tal proposito, qual è il miglior gioco mai arrivato sulla prima Xbox?

La risposta alla fine non è una sorpresa, rivelandosi forse molto prevedibile ma non per questo di minore rilevanza: è proprio Halo Combat Evolved il miglior titolo Xbox di sempre. Il capostipite della storica serie con protagonista Master Chief, sviluppato da Bungie e pubblicato negli USA il 15 novembre del 2001 come gioco di lancio per la console Microsoft, ha raggiunto una delle medie più alte mai viste su Metacritic, un 97 frutto di 68 diverse recensioni della stampa internazionale. Ed escludendo i giochi multipiattaforma, si tratta dell'esclusiva per una qualunque piattaforma Xbox con il metascore più alto di sempre, ad ulteriore prova di quanto sia stato cruciale l'impatto avuto dal primo Halo.

Se Xbox è diventato un nome di primo piano all'interno dell'industria videoludica, parte del merito va anche ad Halo, che seppe immediatamente catturare l'attenzione di critica e pubblico sin dalle sue primissime presentazioni. All'epoca un FPS di tale calibro non solo ludico ma anche tecnico era quasi utopia nel mercato console: all'opera Bungie va dunque il merito di aver sdoganato per sempre il genere degli sparatutto in prima persona su console, dopo le già importanti prove viste pochi anni prima con GoldenEye 007 e Perfect Dark di Rare su Nintendo 64. Ed ovviamente non può che occupare il primo posto nella classifica degli Halo dal più brutto al più bello.

Halo a parte, se volete approfondire le vostre conoscenze sulla piattaforma Microsoft, recuperate il nostro speciale sulla storia della prima Xbox così da scoprire tante curiosità e retroscena.