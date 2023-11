Chi è il miglior protagonista di GTA? Scontro tra titani

La serie di Grand Theft Auto si è sempre distinta per aver offerto protagonisti a loro modo sempre memorabili, con personalità ben definite e caratteri spesso anche radicalmente diversi tra loro. Giocare un nuovo GTA è ogni volta fonte di grande curiosità ed entusiasmo anche solo per conoscere meglio il personaggio controllato.

Viene però spontaneo chiedersi qual è il miglior protagonista di GTA finora mai proposto dal brand targato Rockstar Games. Difficile trovare una risposta chiara dato appunto l'impegno messo dagli sviluppatori nel dare una chiara caratterizzazione a ciascun personaggio principale dei vari episodi. Anche lo stesso Claude Speed di GTA III, sulla carta il meno impressionante dato il suo mutismo, può comunque dire la sua proprio per questo suo tratto peculiare che lo rende un uomo silenzioso ma letale, sempre capace di portare a termine qualunque incarico senza mai battere ciglio.

Ma è con GTA Vice City che la serie inizia a proporre protagonisti realmente carismatici: Tommy Vercetti è ancora oggi tra i più amati in assoluto per via del suo stile e della sua personalità magnetica. E sapevate tra l'altro che Tommy Vercetti non dice mai la parolaccia con la f in GTA Vice City? Non che Carl "CJ" Johnson sia stato da meno: partito da zero al suo ritorno a Los Santos, con il suo quartiere caduto in disgrazia, il ragazzo si rimbocca le maniche fino a costruirsi il suo piccolo impero grazie ai giusti contatti e la capacità di portare a termine qualunque compito, anche quello più losco.

Niko Bellic di GTA IV vuole rifarsi una vita una volta sbarcato a Liberty City, ma suo malgrado si ritrova subito coinvolto nella malavita locale. Il protagonista del quarto episodio è forse il più cinico e disilluso mai visto nella serie, caratteristiche che gli hanno permesso di farsi ricordare molto a lungo dai fan. E si arriva poi al trio di GTA V: Michael De Santa, Franklin Clinton e Trevor Philips sono completamente diversi tra loro, ma le loro personalità agli antipodi permettono loro di creare un gruppo pronto ad esplodere in qualunque momento, ma davvero pericoloso quando operano all'unisono.

In tutto ciò non bisogna poi dimenticare i protagonisti degli spin-off, magari meno popolari ma non per questo da dimenticare: Mike di GTA Advance, Toni Cipriani di Liberty City Stories, Victor Vance di Vice City Stories, Huang Lee di Chinatown Wars ed i personaggi principali delle espansioni di GTA IV, Johnny Klebitz di The Lost and Damned e Luis Fernando Lopez di The Ballad of Gay Tony, possono tutti dire la propria ed ottenere così i favori dei fan.

Ancora non conosciamo i protagonisti di GTA 6 e dunque non sappiamo se bucheranno lo schermo proprio come i loro predecessori, ma nell'attesa ve lo chiediamo: diteci qual è secondo voi il migliore tra tutti loro!