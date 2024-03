Qual è il miglior Souls di FromSoftware? Lotta tra pesi massimi

E dopo aver scoperto qual è il miglior Soulslike non di FromSoftware tocca ora proprio alla celebre software house nipponica che da anni regala grandi emozioni e coinvolgimento ai fan con i suoi giochi.

Qual è il miglior Souls di FromSoftware? Metacritic alla mano emerge un chiaro vincitori: con il suo metascore pari a 96 è Elden Ring a salire sul gradino più alto del podio. Il kolossal di FromSoftware pubblicato nel febbraio del 2022 viene visto dai più come l'apice della direzione creativa, ludica ed artistica raggiunta dalla compagnia con questa categoria di Action/RPG da lei sdoganata nel corso del tempo. E con l'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree la software house giapponese potrebbe rendere il suo capolavoro ancora più immortale grazie a un'espansione che punta ad essere tra le più ambiziose di sempre.

In generale, comunque, i Souls di FromSoftware si sono tutti rivelati un successo di critica e pubblico. L'acclamato Bloodborne per PS4 ad esempio ha raggiunto un metascore di 92, lo stesso raggiunto dalla versione PS3 di Dark Souls II, mentre il primo e il terzo Dark Souls hanno invece raggiunto 89 come media più alta. 89 è il metascore raggiunto anche dall'originale Demon's Souls del 2009: da precisare che il remake di Demon's Souls per PS5, che ha invece una media di 92, non è stato sviluppato da FromSoftware ma da Bluepoint Games per conto di Sony.

Sempre a proposito di precisazioni, Sekiro Shadows Die Twice non rientra nella categoria Souls essendo classificato come un puro Action/Adventure privo delle caratteristiche ruolistiche peculiari di questa tipologia di giochi. Rientra in ogni caso tra i migliori giochi della storia di FromSoftware grazie al metascore di 91 raggiunto dalla versione Xbox One.

