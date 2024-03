Qual è il miglior Soulslike non di FromSoftware mai realizzato?

Da quando FromSoftware ha sdoganato il concetto di Soulslike con le sue celebri produzioni (a proposito, qual è il Dark Souls più bello?), sempre più sviluppatori hanno provato ad offrire valide alternative alle opere dello studio nipponico, talvolta riuscendoci in pieno.

Qual è il miglior Soulslike non realizzato da FromSoftware? Andando a consultare Metacritic emerge un vincitore ben chiaro: si tratta del primo Nioh di Team Ninja, pubblicato originariamente su PlayStation 4 nel 2017. L'avventura con protagonista William Adams ambientata nel Giappone feudale si è infatti portata a casa una notevole media di 88, che lo rende inoltre uno dei migliori giochi mai creati da Team Ninja nel corso della sua storia.

Va detto che Team Ninja è un altro studio che si è specializzato in questo tipo di giochi, considerata la successiva pubblicazione di Nioh 2, di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e di Wo Long Fallen Dynasty, accolti tuttavia con minore entusiasmo dalla stampa internazionale. Tra gli altri esponenti di spicco di questa specifica categoria di Action/RPG troviamo anche Lies of P, premiato con un metascore di 84 nella sua versione Xbox Series X/S.

Anche nel 2024 non mancheranno altri Soulslike non FromSoftware promettenti: si attende l'uscita di Black Myth Wukong, in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

