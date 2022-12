Qual è la miglior versione di God of War Ragnarok? Quella LEGO, ovviamente!

God of War Ragnarok si è imposto come uno dei migliori giochi del 2022, ottenendo grandi consensi di critica e pubblico oltre ad un importante successo sul piano commerciale. L'ultima fatica di Santa Monica Studio è disponibile su PS5 e PS4, dando il meglio di sé su entrambe le piattaforme.

Per il momento tutto tace su un'eventuale versione PC di God of War Ragnarok: il successo riscosso dal porting PC di God of War del 2018 potrebbe convincere Sony a seguire in futuro la stessa strada anche per il seguito, ma per adesso si resta soltanto nel campo delle ipotesi. Ma qualcuno ha pensato ad un'idea brillante per ingannare l'attesa: creare una versione LEGO di God of War Ragnarok pienamente giocabile che trasforma Kratos, Atreus ed i Nove Regni in un enorme ammasso di mattoncini.

Dietro il gioco amatoriale c'è ThrillDaWill che, attraverso un video su Youtube, spiega maggiormente nel dettaglio come ha dato vita all'intrigante progetto mostrando stralci di gameplay, fasi di sviluppo e gli asset utilizzati per rendere realtà la sua creazione. LEGO God of War Ragnarok appare piuttosto dettagliato e, a suo modo, fedele al gioco di riferimento; l'autore ha persino ricreato in maniera credibile l'ascia Leviatano di Kratos, che può essere lanciata e richiamata proprio come nei titoli di Santa Monica Studio. E non manca ovviamente suo figlio Atreus come alleato, con tanto di apposito tasto che consente al protagonista di ripetere senza sosta il celebre "Boy!".

Come vi sembra la reinterpretazione in chiave LEGO del nuovo God of War? Tornando al gioco reale, ricordiamo che è ora disponibile la modalità foto in God of War Ragnarok, sia su PS5 che su PS4. Passando alle curiosità, ecco i 10 migliori easter egg di God of War Ragnarok, alcuni dei quali ben nascosti all'interno dell'avventura.