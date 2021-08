Con gli ultimi mesi dell'anno che si stanno avvicinando, il 2021 videoludico si è già consumato in larga parte, offrendo numerosi rinvii di attese produzioni ma anche diversi giochi di spessore che hanno saputo convincere critica e pubblico.

Sapete finora qual è il miglior videogioco del 2021? Andando ad esaminare Metacritic troviamo una classifica piuttosto variegata e, sotto certi aspetti, anche sorprendente. Al momento, stando al famoso portale, la versione Nintendo Switch di The House in Fata Morgana è il miglior gioco dell'anno, con una notevole media di 98 (basata tuttavia su sole 8 recensioni) per la visual novel a sfondo gotico. In seconda posizione troviamo invece Disco Elysium The Final Cut, la cui edizione PC tocca un punteggio di 97 basato su 10 recensioni. Si tratta della versione definitiva del gioco di ruolo firmato ZA/UM, arricchito con ulteriori contenuti e perfezionato in ogni aspetto. Sul gradino più basso del podio troviamo infine la versione Xbox Series X/S di Microsoft Flight Simulator: l'amato simulatore ha raggiunto un punteggio di 91, media di 30 recensioni diverse. Di seguito potete leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X.

La particolarità di questa classifica è che tutti i titoli con i migliori risultati non sono originariamente usciti nel 2021, ma si tratta di nuove edizioni di celebrate produzioni uscite negli ultimi anni. PEr trovare quindi quella che potremmo in un certo senso considerare la più grande produzione inedita dell'anno bisogna arrivare alla quinta posizione occupata da Chicory A Colorful Tale, premiato con un punteggio di 90. Infatti, Chicory A Colorful Tale è uscito per la prima volta il 10 giugno 2021.