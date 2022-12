Qual è il miglior videogioco del 2022? Top 10 dei giochi più belli dell'anno

Fine anno è tempo di classifiche e Metacritic ha stilato la lista dei dieci giochi con il Metascore più alto del 2022. The Witcher 3 Wild Hunt ha superato God of War Ragnarok ma questa non è l'unica sorpresa della Top 10 di Metacritic.

Elden Ring è stato premiato come miglior videogioco del 2022 ai The Game Awards ma secondo il Metascore, il gioco meglio valutato dell'anno è in realtà Portal Collezione da Compagnia per Nintendo Switch con un Metascore di 96/100, lo stesso Metascore che contraddistingue Elden Ring per Xbox Series X/S e PS5 e The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per PS5, che tuttavia occupano rispettivamente le posizioni numero due, tre e quattro.

I migliori videogiochi del 2022

Portal Collezione da Compagnia Nintendo Switch 96 Elden Ring Xbox Series X/S 96 Elden Ring PS5 96 The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition PS5 96 Persona 5 Royal PC 95 Persona 5 Royal Xbox Series X 94 Persona 5 Royal Nintendo Switch 94 Elden Ring PC 94 God of War Ragnarok PS5 94 Dwarf Fortress PC 93

Da segnalare come Persona 5 Royal occupi ben tre posizioni, all'ottavo posto ritroviamo Elden Ring in versione PC mentre God of War Ragnarok è solo nono con un Metascore di 94/100, identico a quello di God of War 2018. Chiude la Top 10 Dwarf Fortress con un punteggio di 93/100.