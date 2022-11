Qual è il miglior videogioco d'azione di sempre? GTA 5, RDR2, Zelda Breath of the Wild

I giochi Action sono con tutta probabilità la categoria più diffusa dell'industria videoludica. Complici anche i diversi sottogeneri collegati alle opere d'azione (Action/Adventure, Action/Platform, Stylish Action per fare degli esempi), si perde facilmente il conto di quante produzioni di questo tipo vengono pubblicate ogni anno.

Scavando un po' a fondo, grazie al noto portale Metacritic, è comunque possibile scoprire quali sono gli Action migliori di sempre secondo la critica internazionale. Ecco di seguito i capolavori di questo genere con la media più alta mai registrata:

The Legend of Zelda Breath of the Wild - 97

L'opera che ha segnato la fine del ciclo vitale di Wii U, ma anche l'inizio della storia di Nintendo Switch. In qualunque modo lo si veda, The Legend of Zelda Breath of the Wild rientra tra i più grandi capolavori mai realizzati da Nintendo nel corso della sua lunghissima carriera. Il classico del 2017 eleva all'ennesima potenza il concept dei vecchi Zelda, offrendo al giocatori un mondo sconfinato da esplorare in totale libertà, alla ricerca degli infiniti segreti nascosti tra le lande di Hyrule. Il gameplay superlativo in ogni sua componente, la grande libertà di personalizzazione e una direzione audiovisiva capace di togliere il fiato fanno da contorno ad uno dei più importanti videogiochi di sempre.

Grand Theft Auto V - 97

Pubblicato originariamente nel 2013 su PS3 e Xbox 360, e poi riproposto negli anni successivi su PC e tutte le successive piattaforme PlayStation e Xbox, Grand Theft Auto V continua a vendere come il pane a quasi un decennio dalla sua originale pubblicazione. Il kolossal di Rockstar Games è arrivato all'impressionante cifra di 170 milioni di copie piazzate, ponendosi in questo modo in seconda posizione dietro ai giochi più venduti di sempre (dietro al solo Minecraft). Il motivo di questo successo non è solo collegato a GTA Online ed al fascino eterno che la serie esercita, ma anche alle importanti qualità del gioco in sé, che ha toccato vette di realismo e coinvolgimento mai sfiorate prima dalla serie e condendo il tutto con un cast di protagonisti tra i più folli e dinamici di tutto il franchise. E con queste premesse chissà quale sarà l'impatto di GTA VI non appena verrà pubblicato.

Red Dead Redemption II - 97

Ancora Rockstar Games, ancora una volta un kolossal di portata epocale che si è imposto come uno dei giochi più simbolici della generazione PS4 e Xbox One. Red Dead Redemption II prende quanto visto nel predecessore e lo eleva in ogni singola componente, presentandosi non solo molto più sofisticato in termini di gameplay, ma offrendo uno dei mondi di gioco più realistici e credibili mai visti in un videogame. Le intramontabili atmosfere del Far West ed una storia appassionante grazie anche alla pregevole caratterizzazione dei suoi personaggi pongono il secondo capitolo di Red Dead Redemption tra i migliori Action/Adventure di tutti i tempi.

Grand Theft Auto IV - 98

All'epoca della sua uscita, risalente all'aprile del 2008, Grand Theft Auto IV fu capace di sconvolgere critica e pubblico. L'iconica serie Rockstar faceva un importante balzo in avanti tecnico grazie alle potenzialità dell'alta definizione, segnando una netta evoluzione del brand conosciuto fino a quel momento.



Vedere una Liberty City più realistica che mai, affiancata da un gameplay fedele allo stile classico del brand ma al tempo stesso completamente rinnovato per stare al passo con i tempi ha permesso all'avventura con protagonista Niko Bellic di ritagliarsi il suo spazio nella storia videoludica, ponendo le basi da cui Rockstar sarebbe poi ripartita per lo sviluppo del successivo GTA V e della serie di Red Dead Redemption.

The Legend of Zelda Ocarina of Time - 99

Non siamo solo davanti al miglior Action/Adventure mai creato, ma anche a quello che secondo Metacritic è anche il miglior videogioco di sempre. Nessuna produzione videoludica ha infatti toccato una media di 99 finora, con il capolavoro Nintendo che si ritrova quindi sulla cima del podio senza nessun altro titolo con cui condividere il primato.



Ma del resto The Legend of Zelda Ocarina of Time ha rivoluzionato il concetto stesso di videogioco, oltre che dei giochi d'azione: il passaggio alle tre dimensioni della serie ha portato all'avvento di meccaniche di gioco all'epoca ancora mai esplorate come lo Z-Targeting, ed ha sconvolto gli appassionati con una libertà d'azione e movimento fino a quel momento mai sperimentata con tale profondità da nessuno sviluppatore. Ocarina of Time è una pietra miliare indiscutibile e, forse, ancora oggi la più brillante di tutte.

I migliori giochi d'azione secondo Opencritic

Operativo dal 2015, il portale Opencritic svolge una funziona analoga a Metacritic, ma data la sua nascita più recente nel tempo ha un focus maggiore sulle produzioni delle ultime generazioni. Nonostante ciò, anche su Opencritic è possibile trovare al top degli Action diversi titoli già segnalati da Metacritic. Zelda Breath of the Wild si aggiudica il primato con una media di 96, a pari merito con Red Dead Redemption II.



Trovano spazio subito dopo alcune delle migliori opere Sony degli ultimi anni: God of War 2018 e The Last of Us Remastered, con entrambi i giochi che si portano a casa un 94 di media. Chiude la Top 5 di Opencritic uno dei più popolari indie in circolazione, Hades, con 94.



