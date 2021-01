Qual è il miglior videogioco del mondo? Il più bello di sempre

Ogni anno è possibile assistere ad un gran numero di eventi e premiazioni che hanno l’intento di decretare quale sia il videogioco migliore tra tutti quelli pubblicati durante l’anno in corso. Ma qual è il videogioco più bello di tutti i tempi?

Come potrete immaginare, non è possibile decretare in assoluto quale sia il videogioco migliore mai uscito dell’intera storia del medium videoludico, e questo per diversi motivi. Innanzitutto, ogni prodotto andrebbe contestualizzato all’interno dell’epoca della sua pubblicazione, in modo tale da poterlo valutare in riferimento alle tecnologie e alle possibilità nelle mani degli sviluppatori. Inoltre, ogni videogiocatore possiede i propri gusti personali e le proprie preferenze, e un prodotto che per qualcuno potrebbe essere il migliore di sempre, per altri potrebbe invece essere solamente un titolo mediocre.

Quello che è possibile fare per avere una sorta di elenco quanto più oggettivo possibile dei migliori titoli usciti durante gli ultimi anni, basata sulla loro qualità valutata da una giuria di esperti, è basarsi sulle premiazioni del gioco dell'anno, che dal 2003 viene assegnato al titolo migliore dell’anno, prima in occasione degli Spike Video Game Awards (fino al 2013) e poi con l’introduzione dell’evento annuale dei The Game Awards, entrambi patrocinati da Geoff Keighley.



Altro metro di paragone spesso utilizzato per queste classifiche è il Metascore di Metacritic, in questo caso troviamo al primo posto The Legend of Zelda Ocarina of Time per Nintendo 64, seguito da Tony Hawk's Pro Skater 2 e Grand Theft Auto IV.