Qual è il miglior videogioco per PlayStation 5? Parte il nuovo sondaggio di Sony

Nel rivolgersi ai tanti che stanno abbracciando la visione nextgen di Sony acquistando PlayStation 5 nel 2023 grazie all'aumento di scorte, il colosso tecnologico giapponese esorta i frequentatori del PS Blog a votare il miglior videogioco per PS5 partecipando a un sondaggio appena indetto a livello internazionale.

L'iniziativa appena lanciata da Sony Interactive Entertainment, infatti, coinvolge il PlayStation Blog inglese e ogni altra versione 'regionale' del noto portale, ivi compreso ovviamente il PS Blog italiano.

Come sottolineato dall'edizione in lingua italiana del PlayStation Blog, nel nuovo sondaggio Players Choice nasce per aiutare i nuovi giocatori a orientarsi nel già enorme perimetro contenutistico della ludoteca di PlayStation 5 mettendo in risalto quelli che, a detta degli stessi utenti PS5, sono i migliori giochi disponibili sulla piattaforma.

Il sondaggio del PS Blog offre quindi l'opportunità di votare il miglior videogioco PS5, il miglior titolo indie, il gioco con la migliore grafica e il videogioco che eccelle nell'utilizzo delle funzionalità evolute del controller DualSense.

I partecipanti al sondaggio possono esprimere i propri voti fino alle ore 15:00 italiane del 16 febbraio. In attesa di conoscere i risultati del sondaggio, ricordiamo a chi ha appena acquistato la console Sony di ultima generazione che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare questo approfondimento sulle 10 cose da fare subito su PS5 dopo la prima accensione.