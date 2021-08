Qual è il miglior videogioco di rally: DiRT o WRC?

Fin da quando esistono i racing game, c’è sempre stata una fetta più o meno grande di appassionati del genere che ha fatto sentire all’industria videoludica il desiderio di mettersi alla prova con titoli in cui la gestione dei diversi terreni e della fisica fosse il più simulativa e vicina possibile alla realtà.

Prodotti che rispondono a questa particolare esigenza di mercato sono soprattutto quelli dedicati all'affascinante mondo delle competizioni di rally, da sempre sinonimo di terreno accidentato, fango e neve, tutti elementi che contribuiscono a creare la sensazione di realismo ricercato da una certa nicchia di utenti. Nel corso degli anni sono stati molti i videogiochi che hanno tentato di proporre un’esperienza rallystica di alto livello per soddisfare il palato degli appassionati del genere, ma solamente alcuni di loro sono riusciti a ritagliarsi un posto nell’Olimpo dei migliori.

Una delle serie più famose e longeve della storia dei videogiochi del genere rallystico è sicuramente quella di WRC, sviluppata dallo studio di KT Racing e serie ufficiale del Campionato del Mondo di Rally, ormai arrivata alla sua nona iterazione ed in attesa di ulteriori notizie riguardo al nuovo WRC 10, che diventerà il decimo di una serie a cadenza annuale. Nonostante l’importante peso specifico della serie stessa, sia in termini di pura fama che per quanto riguarda la qualità dei singoli capitoli, difficilmente uno di essi può essere elevato a miglior titolo del genere rally di sempre, a causa della concorrenza apportata negli ultimi anni dai ragazzi di Codemasters con i loro Dirt Rally.

Nato come una sorta di esperimento puramente simulativo e come spin-off della serie sim-arcade di Dirt, il primo DiRT Rally nel 2015 era riuscito ad imporsi subito all’interno del genere rallystico simulativo, e tutti i suoi elementi positivi sono stati poi migliorati all’interno del secondo capitolo di quella che ormai è diventata una nuova serie a sé stante. Grazie anche alle tecnologie e alla potenza di PlayStation 4 e Xbox One, Codemasters con DiRT Rally 2.0 è riuscita nell’intento di creare un’esperienza rallystica puramente simulativa estremamente appagante soprattutto attraverso l’utilizzo di un volante, grazie al quale i giocatori possono sperimentare le differenze tra i diversi terreni dei diversi circuiti di gara. Il gioco è infatti in grado di simulare correttamente e in maniera estremamente realistica le diverse sensazioni che si provano guidando su un terreno accidentato piuttosto che su asfalto, ghiaia o fango, restituendo in ogni situazione sensazioni profondamente diverse.

Questa grande attitudine alla simulazione, unita ad un comparto tecnico di tutto rispetto e ad una grande attenzione riposta al parco auto del prodotto, altro elemento di grande qualità e che vede anche la presenza di numerosi veicoli storici che faranno la felicità degli appassionati, rende probabilmente DiRT Rally 2.0 il miglior videogioco di rally attualmente presente sul mercato, in attesa di vedere cosa saranno in grado di fare gli sviluppatori dei diversi studi con la potenza delle console di nuova generazione, le quali saranno in grado di simulare in maniera estremamente dettagliata la fisica di gioco grazie ad una CPU di alto livello.