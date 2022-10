Qual è il miglior videogioco di sempre? E' battaglia tra Zelda, GTA 4 e Super Mario

Metacritic non ha certo bisogno di presentazioni: attivo dal 2001, si tratta del più famoso portale online volto a raccogliere i verdetti della critica internazionale su qualunque videogioco (e non solo), per poi assegnare una media numerata basata sulle valutazioni riportate all'interno del sito.

Un gioco riceve da Metacritic una media numerica non appena viene raccolto un minimo di 4 recensioni, che possono anche avvicinarsi al centinaio nel caso dei prodotti di punta come, ad esempio, le esclusive PlayStation, Xbox o Nintendo. In oltre 20 anni di attività, il sito ha assegnato medie a quasi ogni videogioco prodotto nel corso del tempo, ma sapete qual è il miglior gioco di sempre secondo Metacritic? La seguente Top 5 rivela le opere con la media più alta mai registrata finora:

Super Mario Galaxy - 97

Per il sito è il capolavoro uscito su Wii nel 2007 ad essere non solo la miglior avventura mai realizzata con Mario protagonista, ma anche la produzione più brillante mai apparsa sulla sua console di appartenenza. Super Mario Galaxy faceva un utilizzo eccellente dei sensori di movimento dati dall'accoppiata Wii Remote-Nunchuk, dando vita ad un'avventura indimenticabile per qualità delle missioni da affrontare, fascino dei mondi di gioco creati ed il fascino intramontabile di Mario e del suo universo. Ancora oggi, uno dei più grandi Platform mai realizzati da Nintendo.

SoulCalibur - 98

In passato, ancora di più rispetto al panorama videoludico odierno, era pratica molto comune lanciare sul mercato una nuova console con un'autentica Killer Application che giustificasse da sola l'acquisto del nuovo hardware. E' andata esattamente così con l'uscita del Dreamcast negli Stati Uniti, il 9 settembre del 1999: tra i titoli di lancio c'era anche il primo SoulCalibur, considerato come uno dei motivi principali per il grande debutto della piattaforma SEGA sul suolo americano. Questo perché il titolo Namco era all'epoca quanto di meglio il panorama dei Picchiaduro 3D avesse mai proposto fino a quel momento, un autentico capolavoro di giocabilità, contenuti e realizzazione tecnica che gli ha permesso di raggiungere su Metacritic una delle medie più alte mai viste.

Grand Theft Auto IV - 98

Nonostante l'eccezionale popolarità ottenuta da GTA V nel corso del suo ciclo vitale, è in realtà Grand Theft Auto IV l'episodio della serie Rockstar ad essere considerato il migliore dal famoso portale. Sia la versione PS3 che quella Xbox 360, entrambe uscite nell'aprile del 2008, sono infatti riuscite ad ottenere l'altisonante media di 98, un risultato mai più replicato da nessun altro gioco della celebre azienda americana. GTA IV fu un successo incredibile all'epoca della sua uscita, anche solo per essere stato il primo Grand Theft Auto realizzato attraverso le meraviglie dell'alta definizione introdotte nella settima generazione di console. Nonostante sembra che Rockstar abbia cancellato la remastered di GTA IV, l'avventura di Niko Bellic a Libery City è ancora adesso ben consolidata nel cuore degli appassionati.

Tony Hawk's Pro Skater 2 - 98

Tra gli sportivi di stampo arcade, la serie di Tony Hawk's Pro Skater ha lasciato un segno profondo del suo passaggio, in particolare grazie ai primi giochi realizzati per conto di Activision dalla mai dimenticata Neversoft. E' in particolare Tony Hawk's Pro Skater 2 ad aver consegnato per sempre agli annali il franchise, rendendolo tra i più amati di sempre nel suo genere: il secondo episodio aveva stupito tutti per l'enorme varietà di acrobazie che era possibile eseguire, una realizzazione tecnica all'avanguardia ed una programmazione di contenuti e sistema di controllo che rasentava di fatto la perfezione. Tutte qualità che gli hanno consentito di agguantare l'altisonante media di 98 su Metacritic.

The Legend of Zelda Ocarina of Time - 99

A raggiungere la media più alta in assoluto su Metacritic è un classico intramontabile del 1998. The Legend of Zelda: Ocarina of Time viene ancora oggi dipinto come una delle più grandi opere mai realizzate da Nintendo nel corso della sua storia, capace non sono di rivoluzionare l'essenza dell'iconica serie nata dalla fantasia di Shigeru Miyamoto, ma anche di divenire fonte d'ispirazione per ogni sviluppatori negli anni a venire. Se il Nintendo 64, nonostante le sue varie difficoltà commerciali, si è ritagliato il suo meritato spazio nella storia videoludica, gran parte del merito lo deve soprattutto alla prima avventura di Link in tre dimensioni.

Ed i giochi con la media più alta su OpenCritic?

Non solo Metacritic, tra i portali più popolari per la raccolta di recensioni internazionali troviamo anche OpenCritic. Essendo stato fondato in tempi più recenti, nel 2015, il portale si è concentrato prevalentemente nel raccogliere recensioni relative alle produzioni delle ultime generazioni, facendo in questo modo emergere in maniera ancora più chiara quali sono le migliori produzioni mai realizzate negli ultimi anni. Ed alla fine ad emergere in Top 5 ci sono alcune serie già di successo su Metacritic.

Su OpenCritic, infatti, è Super Mario Odyssey per Nintendo Switch ad avere la media più elevata in assoluto, pari a 97. Segue a ruota un altro capolavoro della storia recente Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che si porta a casa un notevole 96 a pari merito con Red Dead Redemption II di Rockstar. 95 è invece il punteggio raggiunto da Elden Ring, il capolavoro targato From Software che ha segnato l'apice dei Soulslike ideati dallo studio nipponico (per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Elden Ring). Infine, è sempre pari a 95 la media toccata da Portal Companion Collection, la raccolta dei due giochi di Portal pensata per Switch.