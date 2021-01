Qual è il miglior videogioco della serie di Pokémon?

La serie di videogiochi Pokémon è una delle saghe più famose dell’intero panorama videoludico mondiale, oltre ad essere una di quelle che, insieme a Mario e Zelda, ha contribuito maggiormente a costruire e consolidare il successo di Nintendo all’interno del mercato.

Fin dai tempi dei primi capitoli, pubblicati su Game Boy, la serie è caratterizzata dall’uscita in contemporanea di una coppia di titoli, uguali tra loro in tutto tranne che nel pokémon caratteristico dell’edizione, che invece varia a seconda dell’edizione scelta. Inoltre, la struttura di base del gioco è rimasta pressoché la stessa dai tempi dei primi capitoli ad oggi, nonostante le piccole introduzioni e innovazioni che ogni nuova generazione della serie ha apportato, fino ai più recenti Pokémon Spada e Scudo, che per la prima volta nella serie hanno visto l'arrivo di espansioni.

A causa di queste premesse, e a causa dell’enorme ruolo rivestito dal gusto personale di ciascun videogiocatore, soprattutto per quanto riguarda la lista dei pokémon presenti all’interno di ciascun capitolo della serie, risulta estremamente complesso stilare una classifica oggettiva dei migliori giochi di Pokémon esistenti. Nonostante questo, è sicuramente possibile affermare che il fascino dei primi capitoli della serie, ovvero Pokémon Rosso e Pokémon Blu, sia rimasto invariato ancora oggi, ed è probabilmente sufficiente per definire questi due titoli i migliori della saga, se non altro per riconoscere loro il merito di aver dato il via ad una serie di enorme successo commerciale, nell'attesa di scoprire se le voci su un remake di Pokémon Diamante e Perla si concretizzeranno.



Non possiamo però dimenticare Pokemon Oro e Argento per Game Boy Color ed i successivi Pokemon Zaffiro e Pokemon Rubino, i primi usciti su Game Boy Advance. Anche Pokemon Bianco e Nero e Pokemon Diamante e Perla hanno ricoperto un ruolo centrale nel successo della saga.