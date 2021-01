Qual è il miglior videogioco della serie The Legend of Zelda?

La serie di The Legend of Zelda è considerata attualmente una delle più importanti del mondo videoludico. Ha dato vita a innumerevoli titoli, tutti molto apprezzati dalla critica e dal pubblico, alcuni addirittura considerati tra i videogiochi migliori mai creati come Ocarina of Time e Breath of The Wild.

Quest'ultimo è stato pubblicato nel 2017 e ha accompagnato il lancio della più recente console Nintendo, la Switch, passando rapidamente alla storia come il capitolo più ambizioso e più riuscito della serie. Ha riscosso un successo incredibile, vincendo tantissimi premi tra cui quello di miglior gioco dell'anno ai Game Awards del 2017, e si trova solitamente in cima alle classifiche dei migliori giochi di Zelda esistenti, seguito da Ocarina of Time.

Il motivo per cui quest'ultimo capitolo della saga ha superato le aspettative, già alte, di tutti è che rappresenta uno di quei rari casi di esperimento riuscito in pieno: i creatori del gioco hanno saputo introdurre moltissime innovazioni, cambiando per sempre il volto della serie, senza però distaccarsi dalla tradizione vincente. Per la prima volta un vero open world, vasto e ricco di dettagli, esplorabile a piacimento ma in modo non lineare (come i primi capitoli), combat-system coinvolgente e improntato all'azione, sistema di crafting ed esplorazione a tutto tondo, sia orizzontale che verticale del gioco; queste sono alcune delle nuove idee, perfettamente integrate con l'impalcatura classica dei Legend of Zelda fatta dalla passione per il mistero, gli enigmi ambientali (ora risolvibili in innumerevoli modi diversi) e l'atmosfera fiabesca e magica.

Breath of the Wild è l'avventura definitiva del giovane ed eroico Link, alla ricerca di un modo per salvare la principessa Zelda e tutto il regno di Hyrule; un'avventura che vale decisamente la pena di vivere. Se non l'avete ancora fatto, leggete la recensione di Zelda Breath of the Wild e poi correte a comprare il gioco.