Qual è il miglior videogioco di Sonic mai uscito?

In oltre trent’anni di onorata carriera, la mascotte di SEGA ha sfrecciato costantemente fra alti e bassi, con questi ultimi che hanno avuto spesso a che vedere col tentativo di affacciarsi alla grafica 3D. Per questo motivo, nel sancire quale possa essere il miglior gioco di Sonic, è assolutamente doveroso fare qualche distinzione.

Per quanto riguarda le classiche iterazioni prevalentemente bidimensionali, gli amanti del riccio blu dibattono da sempre su quale titolo sia più valido fra Sonic 2 e Sonic 3, entrambi caratterizzati da un level design sopraffino e da una fluidità sorprendente per l’epoca in cui uscirono.



Per chi invece apprezza l’idea di vivere un’esperienza più recente senza dover rinunciare al fascino del 2D, Sonic Mania del 2017 è senz’altro più indicato. Questo prodotto, nato da un team di fan capitanati da Christian Whitehead, è infatti riuscito nell’impresa di superare Sonic Forces, il capitolo principale sviluppato dal Sonic Team e uscito sul mercato in quello stesso anno. Se amate i giochi di Sonic 2D, ecco la recensione di Sonic Origins.

Pixel-art a parte, a meritare il riconoscimento come miglior gioco poligonale potrebbe invece essere uno qualsiasi fra Sonic Generations, Sonic Adventure 2 e Sonic Colors Ultimate: una remaster pubblicata a settembre 2021 che migliora ogni aspetto del già ottimo Sonic Colors, aggiungendovi oltretutto contenuti extra per l’occasione.

Restando nell’ambito del 3D, ecco la nostra anteprima di Sonic Frontiers, l’esponente open world della serie targata SEGA atteso entro la fine del 2022.