Qual è il miglior videogioco uscito nell'anno 2020?

Ormai diventato un appuntamento annuale fisso, l’evento dei Game Awards sta diventando un palcoscenico ogni anno sempre più importante per quanto riguarda l’annuncio di novità sul mondo videoludico, oltre che essere ovviamente l’evento in cui viene eletto il Gioco dell’Anno da una giuria di giornalisti ed esperti del settore.

L’edizione 2020 dei The Game Awards, patrocinata com’è ormai consuetudine da Geoff Keighley, ha dovuto superare le difficoltà introdotte dalla pandemia di Coronavirus, che ha impedito la possibilità di riunire tutti i candidati ai numerosi premi in gara all’interno di un unico padiglione, e ha invece optato per organizzare delle videoconferenze in live streaming con tutti i nominati ai premi.

Tra i tanti riconoscimenti che è possibile ottenere grazie ai voti della giuria durante questo evento, quello più ambito è sicuramente la statuetta di Gioco dell’Anno, che riconosce un prodotto videoludico come il migliore degli ultimi 12 mesi: questo premio è infatti in grado di dare una grande spinta mediatica e commerciale, oltre ovviamente a garantire un grande prestigio personale per gli sviluppatori e il publisher del titolo. In occasione dei The Game Awards 2020, la statuetta di Gioco dell’Anno è finita nelle mani dei ragazzi di Naughty Dog, sviluppatori di The Last Of Us Part 2 eletto Game Of The Year, battendo così l'agguerrita concorrenza che vedeva tra gli altri anche DOOM Eternal e Ghost of Tsushima.