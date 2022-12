Qual è il MOBA mobile più popolare del 2022? League of Legends ha ancora strada da fare

Mentre sulle nostre pagine potete votare il miglior videogioco mobile del 2022 nel contesto degli Everyeye Awards del 2022, in rete gli analisti del mercato gaming ci rivelano qual è il MOBA mobile più popolare del 2022, mostrandoci anche che League of Legends: Wild Rift non sta dominando la scena.

Nonostante il suo grande nome, ereditato dal celebre MOBA per PC firmato Riot Games, il titolo competitivo si ferma alla quinta posizione con 880.000 download; un numero affatto deludente, ma che resta molto indietro rispetto ai videogiochi rivali. Al quarto posto, infatti, si trova Honor of Kings con oltre 1.6 milioni di download; peraltro, questo titolo è anche il MOBA più redditizio del 2022 con 178,23 milioni di dollari.

La Top 3 si compone, dunque, di Pokémon UNITE al terzo posto con circa 1.7 milioni di download; Garena RoV: Football Fever in seconda posizione per quasi 2.5 milioni di download; infine, Mobile Legends: Bang Bang al primo posto con oltre cinque milioni di download. Questi dati si limitano a offrire una panoramica per il mese di novembre 2022 ma, osservando lo storico dell’anno corrente, si nota circa la stessa classifica sia per download, sia per entrate generate dal gioco.

A guidare il successo di titoli come Mobile Legends: Bang Bang e Honor of Kings, naturalmente, è il pubblico asiatico: ricordiamo, infatti, che Honor of Kings è disponibile solamente in Cina, Tailandia, Vietnam e Hong Kong.

Parlando sempre di gaming su smartphone, lo scorso novembre Riot Games ha parlato del futuro dell’esport su mobile.