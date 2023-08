Qual è l'organizzazione terroristica nel videogioco Metal Gear Solid?

La serie di Metal Gear si è distinta per aver offerto missioni d'infiltrazione dall'alto tasso di tensione e coinvolgimento, che hanno spesso visto il protagonista Solid Snake alle prese con più gruppi criminali le cui azioni e pretese avrebbero potuto sconvolgere l'ordine mondiale.

Vi ricordate qual è il gruppo terroristico con cui Snake si confronta in Metal Gear Solid? Si tratta dei Sons of Big Boss, una realtà composta da membri dei Next Generation Special Forces e di FOXHOUND, guidata da Liquid Snake. I Sons of Big Boss sono il gruppo dietro l'incidente di Shadow Moses alla base della storia del primo episodio, con Snake che si infiltra nella base militare in Alaska per interrompere le operazioni dei terroristi prima che lancino una testata nucleare ai danni degli Stati Uniti qualora la loro richiesta di avere le spoglie di Big Boss non fosse stata soddisfatta entro l'ultimatum stabilito. Tra le fila del gruppo di ci sono inoltre Revolver Ocelot, Decoy Octopus, Vulcan Raven, Sniper Wolf e Psycho Mantis.

Anche in Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Snake e Raiden si confrontano con una cellula terroristica: si tratta per l'appunto dei Sons of Liberty guidati da Solidus Snake, ex presidente degli Stati Uniti che porta avanti la sua personale guerra contro i Patriots. Il gruppo comprende Revolver Ocelot oltre ad Olga Gurlukovich ed il suo esercito di mercenari, con l'aggiunta dell'unità Dead Cell composta da Vamp, Fortune e Fatman, che risponde direttamente a Solidus. I Sons of Liberty sono la realtà terroristica dietro l'incidente della Big Shell al largo delle coste di Manhattan. Potrete rivivere le vicende per intero attraverso la Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 in arrivo il 24 ottobre 2023.

