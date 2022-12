Qual è il peggior gioco uscito su Xbox Series X/S nel 2022?

Nell'arco dell'intero 2022 ci sono state numerose produzioni che hanno saputo convincere l'utenza e la stampa più di tutte ed altre che non vi sono riuscite. Questo è anche il caso della line-up first e third party di Xbox che, oltre al miglior gioco per Xbox Series X/S targato From Software, è stata caratterizzata anche da alcuni insuccessi.

Mentre Elden Ring continua ad essere il GOTY del parco titoli Xbox, all'interno dell'ecosistema ideato dalla divisione gaming di Microsoft vi è stata una produzione in particolare che non ha in alcun modo soddisfatto le aspettative del pubblico e della critica, divenendo il peggior gioco del 2022 con un punteggio di soli 38/100.

Stiamo parlando di CrossfireX, l'avventura sparatutto in prima persona ideata dal team di Smilegate con l'aiuto di Remedy Entertainment per la creazione di alcune missioni della modalità storia. Come detto poc'anzi, Crossfire X non è stato in alcun modo recepito come un prodotto piacevole dalla critica specializzata. Con un totale di ventidue recensioni registrate dal noto sito Metacritic, per l'ultima iterazione di una serie videoludica ormai decennale non vi è stato modo di raggiungere la sufficienza.

Stessa cosa dicasi per il parere del pubblico, che ha persino espresso il proprio parere con un complessivo 3.3/10 come voto finale, che conta dalla sua 288 recensioni totali. Il conflitto bellico tra le forze militari dei Black List e dei Global Risk non hanno soddisfatto le aspettative rosee dei giocatori, i quali hanno decretato che CrossfireX, uscito nel corso del mese di febbraio dell'anno che sta giungendo ormai al termine, sia stato il gioco peggiore del 2022 di Microsoft.