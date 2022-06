Qual è il personaggio più forte di Tekken?

Fin dal suo arrivo nelle sale giochi giapponesi prima e su PlayStation poi, l'iconica serie di Picchiaduro 3D targata Namco ci ha abituati a un gran numero di personaggi memorabili. A tal proposito, chi è il lottatore più forte di Tekken?

Se la Mishima Zaibatsu dovesse istituire un nuovo King of Iron Fist Tournament che coinvolga esclusivamente i migliori combattenti del franchise di Tekken, nomi come quelli di Heihachi e Kazuya rientrerebbero nella lista dei più papabili vincitori. Nel corso dei ventotto anni che ci separano dal suo debutto, la serie ha però introdotto altre figure inarrestabili e canoniche come quelle di True Ogre, Jinpachi e il tremendo Azazel, che ricoprono rispettivamente il ruolo di boss finali nel terzo, quinto e sesto capitolo del franchise. Cionondimeno esiste un personaggio che si è dimostrato superiore agli altri, compresi tutti quelli già citati finora: Devil Jin. A oggi, infatti, la forma corrotta del cosiddetto Figlio del Destino non conosce alcun rivale degno di questo nome.

A proposito di Jin Kazama, sapevate dell’annuncio della serie animata Tekken Bloodline in arrivo su Netflix entro la fine del 2022? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una notizia legata al brevetto presentato lo scorso settembre 2021, secondo cui Tekken 8 sarebbe già in sviluppo presso gli studi di Bandai Namco.