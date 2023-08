Qual è il personaggio di Genshin Impact più forte?

Nel corso dell’avventura di Genshin Impact, i giocatori hanno incontrato una miriade di personaggi diversi, alcuni dei quali dotati di poteri incredibili. È quindi lecito chiedersi: quale tra questi è il più forte in assoluto?

Tralasciando Asmoday, la divinità malvagia che ha dato inizio alla storia del free to play e di cui sappiamo molto poco, possiamo affermare con una certa sicurezza che i personaggi più forti della lore di Genshin Impact siano gli Archon, ovvero quei guerrieri che regnano su una delle regioni di Tevyat e la cui visione coincide con l’elemento principale di quel luogo.

Stiamo parlando quindi di Venti (Monstadt - Anemo), Zhongli (Liyue - Geo), Raiden Shogun (Inazuma - Electro), Nahida (Sumeru - Dendro) e infine Furina (Fontaine - Hydro). Al momento non abbiamo alcuna informazione sulle restanti regioni e quindi l’identità degli Archon di tipo Pyro e Cryo sono del tutto sconosciute e potrebbero modificare la ‘classifica’ dei personaggi più forti.

A tal proposito, l’Archon più potente fra tutti quelli noti ad oggi è quasi sicuramente Zhongli. Noto anche con il nome di Morax, questo personaggio armato di lancia non è altro che un’antica divinità e, più nello specifico, un dio della guerra i cui trascorsi permettono di comprenderne facilmente la potenza. Dalla lore di Genshin Impact possiamo apprendere che Zhongli ha in passato fatto fuori un bel po’ di dei come Osial.

In attesa di scoprire se in futuro conosceremo qualcuno dotato di poteri ancora più grandi (cosa del tutto probabile), vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche i dettagli sul protagonista di Genshin Impact e sulla sua storia.