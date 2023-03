Qual è il personaggio più odiato di Hogwarts Legacy? La risposta vi sorprenderà

Hogarts Legacy presenta una vasta moltitudine di personaggi tra protagonisti, comprimari, NPC ed antagonisti. Ma mentre alcuni hanno velocemente conquistato le simpatie del pubblico, c'è anche chi invece ha suscitato il disprezzo dei giocatori in maniera anche piuttosto inattesa.

Qual è il personaggio più odiato di Hogwarts Legacy? Un po' a sorpresa si rivela essere Ignatia Wildsmith, l'inventrice della metropolvere che viene utilizzata per lo spostamento rapido attraverso le postazioni rappresentate con un suo busto animato. Ed a quanto pare è anche la più detestata di tutto il franchise di Harry Potter, almeno stando ad un meme comparso su Reddit che la mette a confronto con personaggi quali Voldemort e Dolores Umbridge.

Il post ha ottenuto oltre 7200 mi piace e centinaia di commenti, con tantissimi utenti che concordano pienamente con quanto raffigurato nell'immagine umoristica. Ma quale sarebbe il motivo di tanto disprezzo nei confronti di Wildsmith? Semplicemente il fatto che parla, che esprime pensieri ripetitivi ed irritanti ogni volta che si raggiunge una postazione per il Fast Travel. E considerato che simili punti sono disseminati attraverso tutta la mappa, ecco che il personaggio rischia di diventare estremamente fastidioso in poco tempo.

Anche voi non sopportate Ignatia Wildsmith? Nel frattempo, per restare in ambito di curiosità sull'apprezzato Action/RPG di Avalanche Software, sono già stati uccisi oltre un miliardo di maghi oscuri in Hogwarts Legacy. Non perdetevi inoltre il nostro speciale sugli easter egg di Hogwarts Legacy, con tanti riferimenti alla saga di Harry Potter.