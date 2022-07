Qual è il personaggio più forte di Street Fighter? No, non è Ryu

La serie di Street Fighter è considerata ancora oggi tra i migliori Picchiaduro 2D mai realizzati, amata soprattutto per il carisma dei suoi protagonisti. Ogni nuova iterazione del brand firmato Capcom ha sempre introdotto una nutrita schiera di combattenti inediti, dai moveset sempre più sofisticati e in grado dunque di regalare grandi soddisfazioni ai giocatori.

In attesa dell'uscita di Street Fighter 6, che promette di introdurre una folta schiera di volti nuovi, vi siete mai chiesti qual è il personaggio più forte di Street Fighter tra quelli già noti? Va detto anzitutto che Capcom non ha mai rivelato in maniera ufficiale quale lottatore primeggia effettivamente su tutti gli altri, ma nel corso del tempo sia numerose testate internazionali (come ad esempio Gamerant e The Gamer) che i fan attraverso i più popolari forum (come Gamefaqs) hanno provato a dare la risposta analizzando non solo il gameplay ma anche la lore della saga.



Fatta questa premessa, emerge che il combattente più forte di Street Fighter è Oro, un personaggio che compare per la prima volta in Street Fighter III: New Generation del 1997. Nella lore, Oro è un eremita ultracentenario che ha trascorso decenni in isolamento e meditazione per accrescere le sue capacità: può sconfiggere senza alcuna fatica anche i suoi avversari più potenti, pur combattendo sempre con una mano sola, una scelta personale per evitare di mostrare tutta la propria superiorità durante i duelli.



Da critica e pubblico anche l'iconico Akuma, apparso originariamente in Super Street Fighter II Turbo del 1994, viene ripetutamente citato come il lottatore più potente del franchise assieme ad Oro. Il guerriero non ha eguali in combattimento, ha padroneggiato le arti oscure del Satsui no Hado ed è capace di trasformarsi nella sua versione definitiva, Oni, scatenando tutto il suo terrificante potenziale. E del resto è difficile dimenticare la sua primissima comparsa in Street Fighter come boss segreto, quando entra in scena sconfiggendo in pochissimi attimi M.Bison e dimostrando così ai giocatori che fanno bene a temerlo in battaglia.

