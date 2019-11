Qual è il personaggio di Super Smash Bros. preferito da Reggie Fils-Aime?

Sono giornate impegnate e di prestigio per Reggie Fils-Aime, l'ex presidente di Nintendo of America e figura di riferimento per anni dell'industria videoludica in sé. Il suo lato umano e divertente ha infatti conquistato tantissimi videogiocatori, e nonostante abbia ormai lasciato Nintendo continua ad essere molto seguito dai fan.

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia che Reggie Fils-Aime sarà insignito del Legend Award, un riconoscimento elargito "agli individui e le organizzazioni che esibiscono un ruolo significativo nel raggiungimento di risultati e innovazioni eccezionali", ragion per cui la cronaca si sta occupando particolarmente di lui in questi giorni, tra interviste, dichiarazioni e quant'altro.

La sua personalità però spesso gli ricorda di non prendersi troppo sul serio, per cui in questi giorni sta facendo anche divertire gli addetti ai lavori e i videogiocatori con alcune dichiarazioni simpatiche. Ha svelato nei giorni scorsi il meme su di lui che lo ha più fatto divertire, ed ora ci ha concesso un'altra curosità.

Durante un'evento in cui era ospite, un ragazzo gli ha chiesto quale fosse il suo lottatore di Smash Bros. preferito. Ecco la sua risposta: "I veri fan di Nintendo sanno che non sono molto bravo a Smash. Ma quando gioco uso due personaggi: Zelda, perché la sua abilità di volteggiare in aria mi riesce a tenere sugli stage, e Ridley". Lo avreste detto?

Fils-Aime ha poi raccontato del suo affetto per la saga di The Legend of Zelda: "Sono un grande fan di Zelda, lo sono sempre stato. Ho amato a Link to the Past e credo che quello che gli sviluppatori hanno fatto con Breath of the Wild abbia cambiato le caratteristiche del franchise, ed è stato fenomenale".

Che ne pensate delle sue parole?