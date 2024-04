Qual è la piattaforma preferita dagli utenti per Diablo 4? La risposta vi sorprenderà

Sono passati ormai diversi mesi da quando vi abbiamo parlato di Diablo 4 come di uno degli episodi migliori della serie in sede di recensione. L'ultima avventura prodotta da Blizzard ha saputo sorprenderci in positivo, come dimostrato anche dall'affluenza dei giocatori in costante aumento, complice l'approdo del gioco tra le fila di Xbox Game Pass.

Diablo 4 è ormai disponibile sul servizio di gaming on-demand ideato dalla casa di Redmond, la quale ha adottato una strategia votata "all'integrazione dei titoli di Activision Blizzard King nei nostri servizi", come affermato dal capo del team Xbox Sarah Bond. All'interno di un'email pubblicata dal portale Windows Central e successivamente confermata dalla dirigenza del marchio videoludico verde crociato, la figura di vertice dapprima nominata ha rilasciato un'informazione alquanto importante relativa ai dati in-game del gioco Blizzard: la piattaforma preferita dai videogiocatori per Diablo 4 è Xbox.

Nello specifico, facciamo riferimento all'email al cui interno vi sono le recenti dichiarazioni che hanno fatto impazzire il web: Xbox Next Gen sarà "il più grande balzo tecnico in una generazione". Secondo quanto asserito poco dopo, Sarah Bond ha affermato che "abbiamo lanciato Diablo 4 su Game Pass è Xbox è diventata la piattaforma numero uno per i giocatori di Diablo 4". "Ci stiamo preparando", continua la stessa Bond, "con Battle.net, il tutto mentre lanciamo CoD: Warzone Mobile e ci prepariamo per i prossimi Hellblade II, Avowed e Indiana Jones e l'antico Cerchio".

