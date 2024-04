Qual è la PlayStation più vecchia, la prima mai uscita? La risposta non è banale

Negli anni '90, quando Nintendo e SEGA se le davano di santa ragione a colpi di nuove console e pubblicità aggressive, Sony è piombata sul mercato cambiando per sempre il mondo dei videogiochi. Ma sapete qual è stata la prima PlayStation ad essere messa in vendita? La più vecchia in assoluto? Adesso ve lo diciamo noi.

Possiamo immaginare cosa state pensando. La domanda potrebbe sembrarvi banale e la risposta ovvia, dal momento che il tutto potrebbe essere liquidato dicendo che la prima PlayStation è stata PS1. Questa però sarebbe una risposta incompleta, poiché non terrebbe conto del fatto che una console va incontro a molteplici iterazioni e modifiche produttive durante il suo ciclo vitale.

Qual è la PlayStation più vecchia in assoluto?

Alla luce di quanto precisato poc'anzi, possiamo dunque dire che la prima console Sony lanciata sul mercato è stata la PlayStation modello SCPH-1000. Prodotta a partire da settembre 1994 e dotata del BIOS 1.0, è stata commercializzata in Giappone in versione NTSC-J a partire dal 3 dicembre 1994. Questo specifico modello di PlayStation non è mai arrivato ufficialmente in Occidente, se non attraverso il mercato dell'import. Quando è effettivamente giunta nell'altro lato del globo, la PlayStation lo ha fatto con i modelli successivi.

Nello specifico, la prima ad arrivare in Nord America è stata la PlayStation modello SCPH-1001 NTSC U/C: prodotta a partire dal luglio del 1995, è stata lanciata sul mercato nordamericano il 9 settembre 1995 con BIOS 2.2. La prima ad affacciarsi in Europa è invece stata la PlayStation modello SCPH-1002 PAL: messa in produzione nello stesso periodo della collega d'oltreoceano, è stata distribuita nel Vecchio Continente a partire dal 29 settembre 1995 con tre diversi BIOS, ossia 2.0, 2.1 e 2.2.

Tutti e tre i modelli erano caratterizzati da problemi di vario genere, che potremmo definire "d'infanzia". Tra i più seri si ricordano il surriscaldamento e le rotture del lettore CD, ai quali si andava ad aggiungere anche il color e lightning banding specifico della variante giapponese SCPH-1000. Tali criticità vennero man mano risolte con le iterazioni successive, fino al raggiungimento del maggior grado di affidabilità dei modelli della serie SCPH-9000 datati 1999, gli ultimi del ciclo vitale della prima iconica PlayStation. L'anno successivo, nel 2000, entrò infatti in produzione la piccola PS One, identificata con codici che andavano da SCPH-100 a SCPH-103.

