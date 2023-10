Qual è la PlayStation meno venduta in assoluto?

Sappiamo che PlayStation 2 è la console Sony più venduta di sempre, ma vi siete mai chiesti quale sia la PlayStation meno venduta in assoluto? Ecco la risposta!

La console PlayStation meno popolare e venduta risulta essere PlayStation Vita con circa 16 milioni di unità distribuite, numeri piuttosto bassi se paragonati a quelli della vecchia PSP, che aveva raggiunto quota 76 milioni pur con l'agguerritissima concorrenza del Nintendo DS, una delle console più vendute di sempre subito dietro PlayStation 2 con 155 milioni di console vendute.

Classifica PlayStation più vendute

PlayStation 2: 155 milioni

PlayStation 4: 117,2 milioni

PlayStation: 102,4 milioni

PlayStation 3: 87,4 milioni

PSP: 76,4 milioni

PlayStation 5: 40 milioni

PlayStation Vita: 16 milioni

Dalla classifica sono esclusi progetti ibridi come PlayStation TV o la PocketStation, classificabili come accessori piuttosto che come console vere e proprie. PlayStation Vita purtroppo è arrivata sul mercato in un momento non troppo fortunato per le console portatili, coinciso con l'esplosione degli smartphone e tablet come piattaforme da gioco.

Sony ha supportato la console con alcune esclusive first party interessanti (pensiamo ad Uncharted L'Abisso D'Oro o Killzone Mercenary, sulla lunga distanza però anche la compagnia ha mollato il colpo, con vendite incapaci di risollevarsi o raggiungere soglie che potessero far pensare ad una possibile ripresa commerciale.